女住婆家「苦存150萬」買房！見老公存款秒崩潰：好噁心
結婚後兩個人的金錢觀念必須一致，就有一名女網友透露，和老公有共同目標買房，沒想到當她存到150萬之後，老公卻只丟一句「我沒錢」，還自爆當時結婚費用是借貸來了，讓她崩潰喊：「好噁心的感覺！」
該名女網友在Dcard中發文，她表示自己一直以來和老公的財產都是各管各的，兩人也沒有打算生小孩，但共頭目標是一起存錢買房，為了省錢2人還住在婆家，而結婚買一年後，原PO努力存到了150萬。
原PO透露，當她和老公討論到買房的事情時，老公竟回了「我沒錢」，且還爆出當初結婚的費用也是他借貸來的，也就是面臨負債又沒存款的狀態，讓原PO忍不住崩潰喊：「當下覺得我被詐騙集團騙嗎？好噁心的感覺。」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「為啥婚前不了解彼此財務狀況還可以結婚」、「為了跟妳結婚搞到自己負債？」、「不虧吧，反正妳也還是住他家，150萬妳就自己存好，大難臨頭各自飛」、「婚前怎麼不知道對方財務狀況」。
而事後原PO也更新表示，當時婚紗及喜餅錢是她出的，水電費也都有出，甚至還給婆婆孝親費，在這段婚姻中並不是沒有付出，另外她認為兩人的財產都是獨立的，「只要不需要跟我拿錢都好！」所以才不知道對方的經濟狀況。（編輯：賴禹妡）