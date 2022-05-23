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跟同事當面聊天！下秒手機跳「巧合1幕」　他嚇：竊聽嗎

▲隨著科技不斷進步，現代人已經不能沒有智慧型手機在手上，雖然帶來了方便卻也出現一些隱憂。（示意圖／取自pexels）
▲隨著科技不斷進步，現代人已經不能沒有智慧型手機在手上，雖然帶來了方便卻也出現一些隱憂。（示意圖／取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-05-23 16:22:21

隨著科技不斷進步，現代人已經不能沒有智慧型手機在手上，雖然帶來了方便卻也出現一些隱憂。就有網友跟同事當面聊天，下一秒手上的手機卻跳出「巧合1幕」，讓他嚇得直呼「被竊聽了」。

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原PO在臉書《爆廢公社公開版》上發文提到，以前就曾聽聞用手機逛網拍，很多APP都會悄悄收集搜尋關鍵字，沒想到「我的手機會偷聽我現實的講話，跟同事聊電動牙刷，聊了5分鐘而已，我手機上的廣告莫名其妙跳出電動牙刷，我根本沒搜尋過電動牙刷阿？」

▲有網友表示，自己將不需要用到麥克風APP的權限關閉後，跳出「超巧合」廣告的情況有改善。（圖／NOWNews資料照）
▲有網友表示，自己將不需要用到麥克風APP的權限關閉後，跳出「超巧合」廣告的情況有改善。（圖／NOWNews資料照）
貼文曝光後立刻引報網友共鳴「我遇到好幾次了！搜尋過會演算我能理解，但是完全沒有搜尋過，單純跟同事聊天而已，聊完打開臉書就跑出我們剛剛聊的東西廣告」、「我很早就發現了，但跟其他人說，都沒有人相信」、「以前也有看過類似的，只要你有講過的東西，臉書和網拍有時候會跳出來」、「拔麥克風權限還有解嗎？」、「我也有發現+1，手機真的會偷聽」。

另外也有過來人分享解決方法「如果是iPhone可以進設定->隱私權->麥克風，把不需要用到麥克風權限的APP關閉，我就把臉書IG的關了，真的有改善」、「把一些APP的麥克風權限關閉會比較好」。

不過針對臉書APP是否會收機用戶音訊內容提供廣告投放，臉書執行長祖克柏也在美國國會聽證會上正式否認過，他聲稱「只有使用者給我們應用程式權限，並主動使用需音訊的功能（語音訊息），才會取用使用者的麥克風」。（編輯：潘毅）

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