斜槓店家？卡拉OK提供「縫紉機」服務 網嗨：唱歌送新衣
這年頭連店家也要斜槓了嗎？全球受到疫情影響，不僅觀光產業受到衝擊，服務業也是哀鴻遍野，不知道還要等多久才能全面恢復原狀，因此店家都努力地苦撐。日本的服務業也與台灣一樣受到不小的衝擊，不過就有一間卡拉OK店推出史無前例的「槓桿服務」，意外獲得許多家長的支持！
這間「JOYSOUND」是日本的連鎖卡拉OK店，因為受到疫情影響來客量大幅減少，因此店家突發奇想在池袋西口公園前店推出「縫紉機租借服務」，讓喜愛縫紉或是需要替孩子縫名牌衣服等的家長，提供一個具有良好隔音的超大包廂，也可以一邊聽自己喜歡的歌的服務。店家表示，因為許多家長擔心在家使用裁縫機的噪音會干擾到鄰居，且並非每個家庭都會購買貴桑桑的縫紉機，因此結合母公司、同時也是日本縫紉機大廠「Brother兄弟工業株式會社」，於今年2月趁著小朋友開學之前提供這樣的特殊服務！
由於卡拉OK店裡提供的是高性能的縫紉機，一台就要價10萬日幣，另外還附加熨斗、燙衣板、剪布剪刀等，加上寬敞的桌子方便將布料攤開製作，縫到一半累了還能直接唱歌放鬆，因此吸引許多家長以及喜歡角色扮演的COSER上門縫製衣服。日前還有網友在推特上發文：「家中不便使用縫紉機就跑來最近熱門的JOYSOUND租用縫紉機，包廂寬敞加上好用的縫紉機，只要包廂費再加1,000日圓（約台幣230元）就能用到時間結束為止，好便宜，且不限時方案也可以使用，大家都去唱歌吧！」
原本卡拉OK原定5月底就要結束這項跨界合作服務，沒想到因為大獲好評，因此店家決定延長活動到8月24日，同時也考慮在動漫迷的聚集地池袋西口公園前店之外再擴大到其他適用的分店。網友看了都紛紛表示：「唱完歌出來就多了一件新衣服」、「縫累了還能唱歌休息一下，真棒」、「有大桌子對裁縫來說非常適用」、「如果在動漫祭一定會爆滿」、「是個一石二鳥的好策略呢」、「這對家裡沒有縫紉機的人來說真的很方便」。（編輯：陳珮瑜）