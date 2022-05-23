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確診收隔離通知書！他手機「2天狂震30次」崩潰：還在傳

▲一名網友通報確診後，隔天竟陸續收到超過30封的隔離通知書。（示意圖／取自unsplash）
▲一名網友通報確診後，隔天竟陸續收到超過30封的隔離通知書。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-23 16:58:52

台灣本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心宣佈，只要快篩確診陽性，就需通報，之後會再寄隔離通知書，沒想到一名網友通報後，隔天竟陸續收到超過30封的隔離通知書，令他相當崩潰，貼文曝光立即引起熱議。 

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該名網友昨（22）日在臉書「爆廢公社」中貼文，他表示別人是收不到隔離通知書，但他們家卻是一天到晚都在收，星期六通報後，星期日就開始狂收到，數量都已經突破30封了，讓他崩潰喊：「是要隔離多久？」 

▲（圖／翻攝自「爆廢公社」）
▲一名網友通報確診後，隔天竟陸續收到超過30封的隔離通知書。（圖／翻攝自「爆廢公社」）
貼文一出，網友紛紛留言，「原來都在你這」、「年後出關」、「19次，每次七天，一共133天，恭喜你要獨居百日」、「我都沒有收到簡訊只有打電話來講而已」、「最後一封訊息的七天」、「沒有我的！我繼續隔離等通知」、「是要隔離多久」。 

另外，也有網友有類似經驗，「我也收到好多次」、「我也是，一天還傳5封，重點5封裡只有一封可以用」、「原來我不孤單」。（編輯：賴禹妡） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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