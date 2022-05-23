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麥當勞狂粉！美國男天天吃大麥克50年破紀錄：會繼續吃

▲美國一名男子連續吃麥當勞大麥克50年，創下無法超越的金氏世界紀錄！（圖／翻攝自Youtube帳號Guinness World Records）
▲美國一名男子連續吃麥當勞大麥克50年，創下無法超越的金氏世界紀錄！（圖／翻攝自Youtube帳號Guinness World Records）

編輯中心/綜合報導

2022-05-23 17:17:23

你能連續多久吃同一個食物不膩？麥當勞是許多名重心中的速食店首選之一，同時也是許多人童年時的最美好回憶。美國就一名男子在50年前吃了第一口大麥克之後就深深愛上，今年適逢他連續吃下大麥克第50週年，不僅受到店家掛招牌慶祝，同時也再度打破金氏世界紀錄！

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▲美國男子葛斯克創下連續吃麥當勞大麥克漢堡50年，店家特地為他掛上招牌慶祝。（圖／IG帳號guinnessworldrecords）
▲美國男子葛斯克創下連續吃麥當勞大麥克漢堡50年，店家特地為他掛上招牌慶祝。（圖／IG帳號guinnessworldrecords）
根據外媒報導，這名住在美國威斯康辛州的一名男子葛斯克Don Gorske在1972年5月17日吃下人生第一口麥當勞大麥克之後，就深深愛上它的美味，因此天天都堅決要吃大麥克，「1972年我第一次吃到大麥克，咬下第一口就深深愛上它。當時馬上浮現『我可能餘生都會吃這個漢堡』的想法，因為只要喜歡一件事，我就會一直堅持下去。」

▲葛斯克從1972年至今已連續吃大麥克50年，吃掉超過3萬多個大麥克漢堡。（圖／IG帳號guinnessworldrecords）
▲葛斯克從1972年至今已連續吃大麥克50年，吃掉超過3萬多個大麥克漢堡。（圖／IG帳號guinnessworldrecords）
因此葛斯克天天都到麥當勞報到，雖然當中曾經嘗試吃別家的漢堡，但他仍然覺得大麥克最合他的胃口。在1999年他就曾以吃掉1萬5490個漢堡，摘下金氏世界紀錄的殊榮，不過他沒有停下腳步，在2021年8月的數字統計，他已吃下32340個麥當勞巨無霸漢堡，其中只有僅僅8天沒吃到大麥克，其餘通常1天1個，偶爾還會吃到2個以上，此外他還留下購買大麥克的發票，以及收集歷年來的不同包裝，可說是大麥克No.1狂粉無誤！

▲葛斯克還仔細保存歷代大麥克的包裝。（圖／IG帳號guinnessworldrecords）
▲葛斯克還仔細保存歷代大麥克的包裝。（圖／IG帳號guinnessworldrecords）
而今年適逢葛斯克連續吃下大麥克的50週年，麥當勞不僅替他掛招牌慶祝，也將他的肖像掛在他常光顧的麥當勞門口，以答謝他長期對大麥克的鍾愛。葛斯克的特殊紀錄也曾經演出過速食紀錄片《麥胖報告Super Size Me》，不過他強調他只有吃大麥克以及喝可樂，不太會吃薯條，而且長期的健康狀況也無任何問題呢！（編輯：陳珮瑜）


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