隔離叫外送！管理員竟怒噴「1句話」逼下樓　確診女氣瘋

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原PO接著透露，在家隔離的一個禮拜期間，她慢慢感受得到管理員的不情願，果然在解隔前夕，她一樣打電話請管理員幫忙，對方卻反問「不是隔離到今天嗎？」，她則回應「要23號00：00才能解隔，而且我還是快篩陽」，怎料管理員卻回覆「現在已經跟病毒共存了，要自己下來拿」，令他氣的直言「是與病毒共存不是要與確診者共存吧？社區管理員的工作是什麼？坐在大廳發呆等領薪水嗎？」
貼文引發兩派網友論戰，有人留言力挺「去管理室吃吧，跟他說你不是說病毒共存沒關係」、「只能跟管委會反應了」、「明明是大樓的規定，外送不能上樓要由管理員代送，這就是管理員的工作」、「本來就該幫忙送吧，算是工作的一部分，大家都不想隔離啊」、「妳已經處理的很棒了，管理員的部分，找管委會處理吧」。
不過也有另一派的人認為「管理員的職責本來就不送餐點」、「管理員不是負責送餐點的，人家只是幫忙而已」、「自主健康管理都可以上班了，自己拿外送也剛好吧」、「管理員放到定點，妳還是可以自己拿啊，哪有接觸的問題」、「管理員不是妳的專屬傭人，個人覺得沒有職責要幫妳」。（編輯：張志浩）
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