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隔離叫外送！管理員竟怒噴「1句話」逼下樓　確診女氣瘋

▲台灣本土疫情大爆發，不少人因為確診正在進行居家隔離，由於無法外出，只能倚靠親友或外送員協助送物資。（示意圖／取自pixbay）
▲台灣本土疫情大爆發，不少人因為確診正在進行居家隔離，由於無法外出，只能倚靠親友或外送員協助送物資。（示意圖／取自pixbay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-23 18:12:022022-05-23 18:12:43

台灣本土疫情大爆發，不少人因為確診正在進行居家隔離，由於無法外出，只能倚靠親友或外送員協助送物資，不過有網友卻分享，自己正處隔離階段，但所住大樓外送員不得上樓，於是請管理員幫忙，但送了幾次後，管理員竟以「已經跟病毒共存」為由，要她自己下樓取餐，貼文引起討論。

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原PO在臉書社團「爆料公社」發文提及，自己是居住在外縣市的確診者，在確診隔離後，三餐都需靠外送解決，但因為大樓規定外送員不能送上樓，所以都麻煩管理員幫忙送，為了不讓對方太困擾，所以她都一次叫一天的份量，「最多就叫兩次外送請他們幫忙送上樓」。

原PO接著透露，在家隔離的一個禮拜期間，她慢慢感受得到管理員的不情願，果然在解隔前夕，她一樣打電話請管理員幫忙，對方卻反問「不是隔離到今天嗎？」，她則回應「要23號00：00才能解隔，而且我還是快篩陽」，怎料管理員卻回覆「現在已經跟病毒共存了，要自己下來拿」，令他氣的直言「是與病毒共存不是要與確診者共存吧？社區管理員的工作是什麼？坐在大廳發呆等領薪水嗎？」

▲（圖／翻攝自爆料公社）
▲原PO將自己隔離叫外送的故事發文分享，引發網友熱議。（圖／翻攝自爆料公社）
貼文引發兩派網友論戰，有人留言力挺「去管理室吃吧，跟他說你不是說病毒共存沒關係」、「只能跟管委會反應了」、「明明是大樓的規定，外送不能上樓要由管理員代送，這就是管理員的工作」、「本來就該幫忙送吧，算是工作的一部分，大家都不想隔離啊」、「妳已經處理的很棒了，管理員的部分，找管委會處理吧」。

不過也有另一派的人認為「管理員的職責本來就不送餐點」、「管理員不是負責送餐點的，人家只是幫忙而已」、「自主健康管理都可以上班了，自己拿外送也剛好吧」、「管理員放到定點，妳還是可以自己拿啊，哪有接觸的問題」、「管理員不是妳的專屬傭人，個人覺得沒有職責要幫妳」。（編輯：張志浩）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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