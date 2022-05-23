疫情升溫！終結連6紅　餐飲業4月營收翻黑

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然而，外燴及團膳承包業則年增0.9%，主因是空廚透過與異業合作，拓展多元銷售通路，但由於部分學校因疫情停課，衝擊團膳營收，抵銷部分增幅。綜合統計，1至4月營業額為2,795億元，為歷年同期新高，年增2.4%。
批發業方面，統計指出4月營業額為1兆645億元，較上月減少9.2%，年增5.9%，仍是歷年同月新高，主要是因為受惠於新興科技應用及國外基礎建設需求續溫，加上國際原物料價格續居高檔，機械器具批發業年增3.9%、建材批發業年增13.3%。
家用器具及用品批發業則因零售通路母親節檔期促銷活動，帶動家電商品出貨成長，年增13.2%；藥品及化粧品批發業因防疫相關商品及保健藥品需求增加，年增13.7%。綜合統計，1至4月營業額為4兆2,231億元，為歷年同期新高，年增10.3%。
統計零售業4月營業額為3,439億元，較上月減少0.05%，仍是歷年同月新高，年增4.7%。其中超市、量販店、食品飲料及菸草零售業、電子購物及郵購業、資通訊及家電設備零售業分別年增22.7%、12.5%、11.0%、15.4%及9.8%，主要是因政府振興方案到期效應，加上疫情升溫，催生各產品物資需求增加；燃料零售業年增10.0%，是國內油價較上年同月上漲所導致；汽機車零售業則因部分高價進口車到港，年增4.6%；而百貨公司、布疋及服飾品零售業則因疫情擴散，來客數減少，分別年減13.1%、1.7%。綜合統計，1至4月營業額為1兆3,945億元，創歷年同期新高，年增4.2%。
經濟部展望5月份，全球景氣穩定成長，新興科技及基礎建設需求續增，加上國際原物料價格續居高檔，預估批發業營業額年增率仍持續成長。隨著國內確診數攀升，零售及餐飲業營業額恐較上月減少。但由於業者已加強布局網路通路及外送服務，加上政府並未重啟嚴格的防疫措施，且上年同月因疫情防疫升至3級，比較基數相對較低，預期營業額將較上年同月成長。
根據受查廠商對今年5月營運看法，按家數計算的動向指數批發業為48.0、零售業為44.6、餐飲業為35.0；按營業額計算的動向指數批發業為46.5、零售業為47.6、餐飲業為48.1，顯示5月份批發業、零售業及餐飲業營業額將較上月減少。