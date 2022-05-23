收面試錄取信！他見「致命盲點」心寒 前輩認了：不值得
面試是公司尋找人才的重要過程，雙方更會在這期間談妥薪資待遇以及工作範疇等細節。不過就有上班族成功收到錄取信，一看內容卻相當心寒，「致命矛盾」曝光也有不少前輩認同喊：不值得。
原PO在論壇Dcard上發文提到「最近到一間公司面試，主管也說我的經歷不錯，對薪資價格沒問題，後續則是人資打電話來，沒跟我討論核薪的問題，直接問我什麼時候能報到」。
沒想到收到正式錄取的offer後，原PO仔細一看卻發現裡面的矛盾點，「實際開出薪資與面試時談的金額落差很大」，不禁感慨「覺得極不被受尊重，遇到這種狀況，還有重談的可能嗎？」
詳細遭遇曝光後，立刻有不少前輩搖頭回應「我也遇過，被砍5K，反應了人資還說我在討價還價」、「要議價的一律不去，雖說薪水不是初期最重要的事，但其實大多數公司、職務也沒有值得割地賠款去學的價值」、「大概是人資主管或更上面砍的吧，很多面試和主管談的薪水不代表就是公司要用你的薪水」；另外也有過來人分享經驗談「這個直接mail回去說offer內的薪資，與我和面試主管商討的不同，看人資有沒有要去確認」「我自己就退過三次 offer，直到對方開了一個我還能接受的」。（編輯：潘毅）