超商零食哪款最經典？眾人推「這3樣」：爆打新產品

台灣被稱作美食王國，不僅是小吃品項眾多，零食類也是琳瑯滿目，許多人看電視追劇都會來上一包解解饞。不過就算台灣的零食不段推陳出新，貨架上總是有那麼幾包是經典歷久不衰的口味，對此就有網友好奇，有些新口味只是曇花一現，而那些經典零食才是永久不敗的「上古神獸」？
這名網友在《PTT》以標題「超商架上的經典零食打算再戰幾年？？」發文，表示自身從以前到現在，購買的零食幾乎都差不多，「架上幾乎都被乖乖、波卡、多力多滋、可樂果這類的零食長期霸榜，後來勉強有擠上檯面應該只有卡拉（辣）姆久？」，並表示後來其它新出的零食往往都只是曇花一現，吃過不僅沒什麼記憶點，也總是默默地下架消失，感覺以前的零食比較有自己的特色及味道，因此想詢問近幾年還有哪些餅乾可以跟這些經典零食一戰？
貼文一曝光，立刻有許多網友表示：「零食當然經典的最好吃」、「超商飲料也差不多都喝經典的口味啊」、「很多經典零食味道到現在都沒變」、「新出的零食不是沒有，只是大多好像不是這種太空包的」、「可樂果出一堆奇怪口味不知道幹嘛的…幾乎都還是買原味或辣味」、「當然還是經典的最好吃 新來的登不上檯面」、「新口味一堆妖魔鬼怪」、「現在的經典，當年也是一路競爭而出線」。
而提到經典零食，最多人還是推薦乖乖、蝦味先以及孔雀香酥脆：「我都吃乖乖長大」、「機台都要放乖乖啊」、「回憶湧現，孔雀香酥脆跟乖乖從小吃到大」、「最喜歡孔雀香酥脆」、「蝦味先」、「蝦味先，讚」，另外也有人推薦：「奇多」、「蚵仔煎一定重口味，最好吃」、「卡提（迪）那牛排口味怎麼沒有了」。（編輯：陳珮瑜）