COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

超商零食哪款最經典？眾人推「這3樣」：爆打新產品

▲台灣零食品項琳瑯滿目，一名網友好奇哪些是貨架上永久不敗的經典款？立刻引起熱議。（示意圖／記者陳珮瑜攝）
▲台灣零食品項琳瑯滿目，一名網友好奇哪些是貨架上永久不敗的經典款？立刻引起熱議。（示意圖／記者陳珮瑜攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-23 23:14:36

台灣被稱作美食王國，不僅是小吃品項眾多，零食類也是琳瑯滿目，許多人看電視追劇都會來上一包解解饞。不過就算台灣的零食不段推陳出新，貨架上總是有那麼幾包是經典歷久不衰的口味，對此就有網友好奇，有些新口味只是曇花一現，而那些經典零食才是永久不敗的「上古神獸」？

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名網友在《PTT》以標題「超商架上的經典零食打算再戰幾年？？」發文，表示自身從以前到現在，購買的零食幾乎都差不多，「架上幾乎都被乖乖、波卡、多力多滋、可樂果這類的零食長期霸榜，後來勉強有擠上檯面應該只有卡拉（辣）姆久？」，並表示後來其它新出的零食往往都只是曇花一現，吃過不僅沒什麼記憶點，也總是默默地下架消失，感覺以前的零食比較有自己的特色及味道，因此想詢問近幾年還有哪些餅乾可以跟這些經典零食一戰？

貼文一曝光，立刻有許多網友表示：「零食當然經典的最好吃」、「超商飲料也差不多都喝經典的口味啊」、「很多經典零食味道到現在都沒變」、「新出的零食不是沒有，只是大多好像不是這種太空包的」、「可樂果出一堆奇怪口味不知道幹嘛的…幾乎都還是買原味或辣味」、「當然還是經典的最好吃 新來的登不上檯面」、「新口味一堆妖魔鬼怪」、「現在的經典，當年也是一路競爭而出線」。

▲蝦味先被不少網友點名是經典零食之一。（示意圖／記者陳珮瑜攝）
▲蝦味先被不少網友點名是經典零食之一。（示意圖／記者陳珮瑜攝）
而提到經典零食，最多人還是推薦乖乖、蝦味先以及孔雀香酥脆：「我都吃乖乖長大」、「機台都要放乖乖啊」、「回憶湧現，孔雀香酥脆跟乖乖從小吃到大」、「最喜歡孔雀香酥脆」、「蝦味先」、「蝦味先，讚」，另外也有人推薦：「奇多」、「蚵仔煎一定重口味，最好吃」、「卡提（迪）那牛排口味怎麼沒有了」。（編輯：陳珮瑜）

最下酒的零食是？內行讚「2低調神物」藏架上：根本絕配

南投人爆排隊！這款「少見零食」趁熱吃超香：回憶的味道

童年遠足必帶啥零食？「它」正確名稱曝光　網：長知識了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀