帥新郎跌倒秒變禿頭！「假髮真相」新娘傻眼 拒嫁退禮金
這下真的尷尬了！印度北方邦一名新郎在婚禮進行一半的時候跌倒，結果假髮直接在眾多親友的見證之下脫落，不僅如此，新娘婚前竟不知道自己的未婚夫是個禿頭，讓她氣得直接悔婚，場面十分尷尬，即便親友再怎麼相勸也都無法讓新娘回頭。
綜合外媒報導，這起婚禮是在20日印度烏納奧縣（Unnao）所舉行，來自坎普爾（Kanpur）的新郎潘卡伊（Pankaj）進場時，結果不慎踩空跌倒，頭上的假髮直接掉在地上，讓不少賓客看了哈哈大笑，原本以為只是一場鬧劇，但沒想到新娘妮莎（Nisha）看到未來老公是禿頭，發覺自己並不知情此事，立刻拒絕出嫁。
而尷尬的是，當時婚禮已經進入尾聲，沒想到卻因為跌倒事故婚事告吹。新娘叔叔表示，新郎完全隱瞞禿頭一事，新娘才會受到很大驚嚇，事前如果就向他們坦白，或許會有不同結局，「你不能期待婚姻能在謊言當中維持下去」，最後雙方家人出面勸說，新娘妮莎（Nisha）依然不願意出嫁，新郎一家只好答應婚事取消，並且退還親家辦婚禮所支付的印度盧比56.6萬元（約台幣21萬元）。
而事件被上傳到推特上之後，不少網友看了紛紛回應「禿頭根本不是重點，重點是新郎連這種小事都在欺騙隱瞞」、「如果是我，我也不嫁，這種事也要騙，把自己老婆當成什麼了」、「支持新娘不嫁，根本沒有什麼好騙的」、「這位新郎的行為讓人感覺不能依靠與相信」。（編輯：張嘉哲）