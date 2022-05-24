八方雲集只吃鍋貼算外行！「低調神品」抖出：沒它就不買
鍋貼、水餃在中華美食文化中，有著相當重要的地位，對台灣人來說更是不可或缺的主食之一，其中「八方雲集」可說是台灣最廣為人知的平價名店。而近日就有網友分享八方雲集除了鍋貼水餃之外，其實店內的「乾麵系列」才是最強王者，引起廣大迴響。
原PO在「Dcard」貼文指出「大家想吃鍋貼的時候，第一選擇是不是都是八方雲集！但大家知道嗎，許多八方雲集分店也有麵食的選擇，我今天點的是這款我最愛的古早味乾麵........調料很純樸，是用油蔥和醬油調製的！加上Q彈有嚼勁的麵條，上頭還放上不少燙豆芽和蔥花，簡簡單單卻美味到不行啊！一碗才39元，份量也很足夠，真的是窮學生不知道吃什麼時的首選。」
貼文一出，網友紛紛回應「每次必點韓式辣味鍋貼*5+古早味乾麵+蕈菇湯！飯桶是我」、「古早味乾麵根本是神.....」、「我也喜歡吃這個！我都吃古早味乾麵配三顆辣味鍋貼」、「古早味乾麵真的超級好吃，之前都沒吃過，有一次買來吃整個回不去」、「大學住宿時樓下有八方，不太餓的時候常常買這個，很順口」。
另外，也有網友推薦乾麵系列中「紹辣乾麵」，「紹辣乾麵唯一推推！吃完麵之後剩下的醬沾鍋貼超讚的」、「紹辣乾麵才是最神的....吃過一次決定一輩子跟隨它」、「我比較喜歡紹辣乾麵」、「我也都點紹辣乾麵加韓式辣味鍋貼，如果乾麵沒了就不吃了，乾麵才是八方的本體」、「紹辣乾麵真的是八方最好吃的東西.....有夠讚的」。（編輯：張嘉哲）