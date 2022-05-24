YouTuber不忍了！網疑「內容有錯吧」　本尊空降1樓神回

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接著，Cheap也回文解釋「這真的是機芭標題，我以前影片真的是亂做的，那時候才5、6萬訂閱，我白天要上班，晚上7點到家，8點開直播到1點，1點到3點做影片，然後早上8點起床上班，就這樣維持了三、四個月，那時每部影片1萬人看已經很多了，只是做興趣的，你可以看早期的影片，甚至是維基百科上抄來的，228影片我也亂做，我只用一本圖書館借來的書，那本書色彩很鮮明，我雖然因為228的影片吸了很多訂閱，但隨之也被罵得很慘，說我影片亂做、資料來源有誤等等」。
Cheap表示「上次一個台派粉專在討論，台灣神木是誰砍的，然後酸國民黨砍光了台灣神木，下面有人說可以看CHEAP的影片，那個粉專主說『我才不要』，你知道為什麼不要嗎？因為我參考了各大資料、論文，得出的結論是，國民黨是砍很多，但日本人也砍不少，會打台派的臉；但一樣的，國民黨砍光台灣神木也是地攤文，我不可能為了讓某族群爽，去抹黑國民黨，你做極端頻道，不管是罵民進黨，還是罵國民黨，這種短時間內絕對漲粉，但我想做大頻道，而不是成為一方的打手或同溫層好棒棒」。
Cheap說「所以有台派粉專說，Cheap自己毀了過去建立的台派形象，然後開始罵我舔共，我發我去參加台獨遊行的照片，粉專又說舔共跟台獨並不衝突，無言！難道你覺得我今天有一百萬訂閱，都是我運氣好？我還是覺得市場是公平的。」我最近要做科舉的影片，普通人大概就維基百科抄一抄，但我會去圖書館找資料，我真的很忙，連打手槍都沒時間，所以結論就是，我絕對會很認真地找資料做影片，不可能故意造謠或亂做，有錯不可避免，但絕對不是故意的」。
長篇大論的回應以及舉例，讓不少網友朝聖表示「沒支持錯人啊QQ加油啊Cheap大大」、「Cheap自從全職做YouTube以後比較有料」、「現在社會就這樣，只要不極端，就會同時被兩邊的極端罵」、優質頻道給推，卡通淺顯易懂都播給小孩看」、「優質頻道啦！真的讚爆」、「認真找資料就給推啦！」（編輯：張嘉哲）