蔡阿嘎新工作室開箱！月租13萬超大空間 「全新計畫」曝
知名YouTuber蔡阿嘎事業版圖繼續擴大，昨（23）日和妻子二伯在頻道又宣布將搬遷工作室，新地點權狀坪數高達161坪，每月月租加管理費雖要13萬元上下，但兩人仍覺得「挺划算」，夫妻倆在片中除了帶領觀眾認識各空間未來配置外，也透露未來將有一項新規劃，粉絲可以期待一下。
片頭夫妻倆先解釋，會想再次更換工作室的原因，主要是二伯的服裝品牌新產品越來越多，原本的工作室已不足以容納庫存，不過礙於衣服的放置環境很講究，擔心一般倉庫無法滿足需求，所以就直接找廠辦，尋獲到這間位於台北，權狀161坪，室內141坪的空間，但若如此大空間只供服裝品牌使用會有些浪費，因此兩人協議後，決定直接讓蔡阿嘎的工作室一同進駐。
接著兩人透露，起初房東租金喊到16萬8千，因此當下二伯並沒有馬上租下來，不過再看了其它地方後，仍覺得這裡是最佳選擇，於是才回頭殺價，與房東達成協議，租金1個月12萬，加管理費大約13萬多，所有相關花費未來都是2家公司各負擔一半，蔡阿嘎也表示「一間公司大概7萬塊而已，在台北市的話，這樣好像還滿合理」。
隨後，夫妻倆就透過鏡頭介紹新工作室各空間規劃，包含辦公室、剪接室、道具間、遊戲區、電梯、倉庫等應有盡有，其中介紹到直播間時，蔡阿嘎更透露，未來打算製作「Podcast」的節目，嘗試新的領域；而上述空間未來也都會讓兩間公司，共計20位員工共同使用，不過扣除用來當作倉庫的空間，辦公區環境仍相當寬敞。
影片一出，網友們也紛紛留言祝賀「恭喜阿嘎和二伯！越來越有公司的感覺啦」、「很難想像，十多年前看阿嘎還擠在廁所門口當拍片的場景，現在己有如此規模了」、「期待下一集的開箱阿！ 感覺裝潢起來一定超好看」、「太強了...這個辦公室大小和員工人數真的不是一般小公司負擔的起」、「不愧是幸福企業！超期待Podcast」、「真的要有Podcast了嗎，通勤又有新東西聽了」。