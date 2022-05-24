「4元祖AV女神」合體拍片！老司機淚喊時代眼淚：快收藏
日本AV產業發展多年，有越來越多新世代加入，也有不少女優引退後回歸家庭生活，讓粉絲相當不捨。不過近日，有暗黑版AKB48之稱的「惠比壽麝香葡萄」迎來10周年，邀請第一代團員蒼井空（蒼井そら）、希志愛野（希志あいの）、麻美由真（麻美ゆま）、吉澤明步（吉沢明歩）參與線上演唱會，合體片段一釋出，讓老司機們感動落淚，直呼傳奇回來了。
日本女子組合「惠比壽麝香葡萄」由AV女優、寫真偶像、模特兒組成，被稱為暗黑版AKB48，是從深夜綜藝節目出道的女團，第一代團長由日本AV屆代表人物蒼井空（蒼井そら）擔任，但她已於2010年於該組合畢業，並且在2017年於個人推特上正式引退，發布聲明「不再具有AV女優的身分了」。
根據日媒《ザテレビジョン》報導，「惠比壽麝香葡萄」10周年演唱會，原定於2020年冬季舉辦，但由於疫情的影響宣布取消，而改為今年（2022）5月25日線上LIVE舉辦，除了現在的27名團員外，有不少第一期的成員也將回歸參與演出，其中最令人驚喜的是，蒼井空、希志愛野、麻美由真、吉澤明步，4位AV屆的元祖女神不僅會參與線上演唱會，甚至在最新預告片中驚喜合體。
蒼井空官方出生年份為1981、希志愛野1988年、吉澤明步1984年、麻美由真1987年，4位女神皆已邁入30代以上的年齡層，但外貌卻仍維持得相當亮眼、凍齡，讓老司機紛紛感動留言，「傳奇回來了」、「非常漂亮的第一代成員」、「希望可以有DVD或藍光版收藏」、「想趕快聽到完整版，看到這四個人並肩而行，我直接淚流滿面」、「很高興睽違已久見到她們」。（編輯：鍾怡婷）