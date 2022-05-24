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女面試反問「1題」！主管秒變臉罵沒禮貌　前輩全搖頭了

▲有網友在面試時反問了常見的「1問題」，主管一聽變臉卻立刻變臉嗆沒禮貌。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲有網友在面試時反問了常見的「1問題」，主管一聽變臉卻立刻變臉嗆沒禮貌。（示意圖，非當事人／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-24 10:41:44

面試是公司尋找人才的必經過程，雙方都會趁這著機會相互了解，並談妥薪資福利待遇。不過就有網友在面試時反問了常見的「1問題」，主管一聽變臉卻立刻變臉嗆沒禮貌，過程曝光也讓不少前輩苦笑。

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原PO在論壇Dcard上發文提到「最近到一間公司面試，到了最後階段主管問我還有沒有什麼問題，我就問了過程沒特別提到的『請問公司有三節以及年終的福利嗎？』」

不料聽完這個疑問，主管立刻變臉開罵「問這種問題....真的超沒有禮貌，這樣直接印象大扣分」，嚇得原PO只能趕忙道歉，後續更苦思無解「想請問是我問錯方式了，還是真的不可以詢問呢？我真的不太懂是不是我哪裡錯了」。

▲原PO表示他面試完不小心說溜嘴「別間公司的薪水」，讓他不知該如何是好，貼文一出，也釣出人資回應了。（示意圖，非當事人／取自Pexels）
▲原PO在面試最後階段，提了過程中主管沒說明的福利問題，沒想到對方態度卻立刻大翻轉。（示意圖，非當事人／取自Pexels）
而詳細經過曝光後，隨即有不少前輩跳出分享經驗談「就是公司沒有被你問到痛點腦羞而已，我找了不下10間問薪資福利這問題，都沒遇到你這個狀況」、「這問題我覺得可以問啊，遇到惱羞的公司就找下一間吧」、「的確主管是惱羞了，但我必須說，薪資、福利問題最好是面到人資再問就好，這個主管真的修養不夠好，有高度的主管可能就只是笑笑的然後把妳刷掉了」、「這問題不是很常見嗎？甚至有些公司都會直接先回答了，到底在罵什麼，沒遇過，是我就直接不去了，肯定很雷」。（編輯：潘毅）

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