父母一個月給7萬！35歲男「超爽日常行程」公開 眾愣爆
近年來「躺平風潮」從中國大陸蔓延至台灣、南韓等地，許多年輕世代開始哀怨不論多努力都無法有所突破。就有位35歲台男分享自己的「躺平日常」，貼文一出也引發網友熱議。
原PO在論壇Dcard上發文提到「今年我35歲了，從畢業後到現在工作從來沒有做滿半年過，之前做過超商覺得事情雜又多、也當過小公司的辦公室行政，但覺得做那些根本沒什麼意義何必過得那麼累，後來就也慢慢不想工作懶得奮鬥」。
最終原PO靠著每個月父母給的70k零用錢，過著規律的躺平生活，「早上8：30先去健身房運動，回家洗澡吃早餐，10：30開始追劇打遊戲，中午叫個外送午餐，吃完1：00睡個覺，2：00去咖啡廳看書聽音樂或是去逛誠品，4：30回家運動，6：30吃晚餐，8：00打遊戲到12：00再上床睡覺」。
詳細遭遇曝光後隨即有部分人直呼羨慕「這種生活真好，我整天汲汲營營追求薪水的生活殊不知是在幫人家打工」、「我超想過這種生活，不要上班」；但也有不少網友吐槽「這不是躺平，已經是啃老」、「躺平只是不婚不生不買房，非必要開銷不大這樣，自己的生活開銷還是必須自己完全負擔才能算」、「每個月領6、7萬零用錢這不叫躺平，是啃老吧」、「躺平是有在自己養自己的，只是物質慾望幾乎沒有，你這個叫啃老，不要侮辱躺平」。（編輯：潘毅）