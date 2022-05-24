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男閨蜜婚禮唱情歌！新娘感動爆哭　新郎「聽這句」臉綠了

▲新娘上傳婚禮當天，2位帥氣男閨蜜深情獻唱。（圖／截取自《蝴蝶姊姊》抖音）
▲新娘上傳婚禮當天，2位帥氣男閨蜜深情獻唱。（圖／截取自《蝴蝶姊姊》抖音）

編輯中心/綜合報導

2022-05-24 15:14:24

婚禮是每個女孩生命中最美的一天，而身旁親近好友也都會真心獻上祝福。一名美麗新娘就分享自己婚禮現場上，2位男閨蜜上台獻唱情歌的影片，充滿真心的歌聲讓新娘當場爆哭，且不僅歌詞有「替我愛妳」結尾更輕聲喊出「love you」，讓許多眼尖網友捕捉到新郎尷尬表情，「新郎看他們倆唱歌一點都不開心」、「新郎內心五味雜陳」。

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▲眼尖網友卻發現，與感動落淚的新娘相比，新郎臉色略為凝重。（圖／翻攝自《蝴蝶姐姐》抖音）
▲眼尖網友卻發現，與感動落淚的新娘相比，新郎臉色略為凝重。（圖／翻攝自《蝴蝶姐姐》抖音）
新娘在抖音中PO出婚禮中的片段，影片中2位男閨蜜身著帥氣西裝，上台演唱《閨蜜的話》，好友用心的演出讓新娘當場落淚，整首歌曲幾乎哭著聽完，而男閨蜜深情的歌喉以及帥氣的外表，讓影片快速累積至上百萬人觀看，就有偵探網友發現，新郎雖在一旁雙手環抱胸前看表演，但當歌詞演唱到「終於有他替我愛你，別對我放心不下，會好的」時，臉色也越來越沉重。

新郎尷尬且笑不出來的表情，與一旁激動爆哭的新娘，成為明顯的反差，讓不少網友紛紛笑回，「新郎從肢體動作，就可以看出他心裡對這兩人的抗拒」、「『終於有他替我愛妳』這句歌詞一出，新郎笑容瞬間消失，笑死我了」、「新郎：我就靜靜看你們茶裡茶氣」。

▲新娘出面澄清，4個人都是很好的朋友。（圖／翻攝自《蝴蝶姐姐》抖音）
▲新娘出面澄清，4個人都是很好的朋友。（圖／翻攝自《蝴蝶姐姐》抖音）
實際上，女主角事後也出面澄清，深情獻唱的2位男閨蜜和老公也都是好朋友，只是因為老公個性上不太愛笑，看起來比較冷淡，並不是外界所猜測的吃醋，並且後續也找來男閨蜜3人合唱，婚禮上同首歌曲的完整版，並且透露幫忙掌鏡的人正是新婚老公，以實際行動證明4個人感情相當融洽。（編輯：鍾怡婷）


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