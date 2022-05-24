類限速！駕駛傻眼「開50還90？」 網笑虧：是Gogoro專用
駕駛人無論騎車或是開車在路上，最重要的就是遵守交通規則，並且注意限速才能平安上路。不過就有民眾在馬路上看到一奇怪的限速標示令他相當無解，網友看了也全都笑翻了。
這名網友在臉書社團《爆廢公社二館》曬出一張照片，畫面中是某個地段的馬路，上頭除了標示雙黃線，另外也寫著大大的限速標示，只是仔細一看，這限速乍看像「90」，卻又像是「50」與「40」的重疊，讓原PO不禁霧煞煞地傻眼問道：「那麼現在該開40/50還是90...」。
照片一曝光，立刻引起許多網友歪樓笑說：「看字就知道是gogoro的專用車道」、「GGR形象道路」、「都錯了，是叫你GO」、「這是go，叫你催油門的意思」、「這是競技賽道起點『GO』」、「40+50=90」、「類90啊」、「最高90不可低於40」、「請自主應變」。也有人表示：「接到罰單就知道多少」、「估計畫線的已經沒工作了，淒涼～」、「90？你確定台灣這種地方的平面道路有可能叫你開這個速度嗎？」、「這個驗收也能過，真是奇耙」。
另外也釣出在地人曝正解，表示這條路應該是位在新北市五股區的五工六路，過去這路段的限速是「50」，而另一名網友則推測「有更改過，沒刮除完整又畫下去的，應該是50，看起來像90，通常大家都取最大值在跑，所以油門崔下去就是了，正負誤差值為10的概念，另一條類快速道路就在此誕生」。（編輯：陳珮瑜）