虎航開賣798元日韓機票！網見「細節」嗨：喚醒訂票回憶
受到新冠疫情影響，熱愛旅遊的台灣人已經足足有兩年無法出國玩，而昨（23日）台灣虎航宣布將於25日上午10點開賣冬季日韓機票，讓許多民眾興奮不已，開心直喊：「7月1日後要有新政策了？」
由於全球疫情有逐漸減緩的趨勢，因此各國陸續開始鬆綁邊境管制政策，有鑑於台灣人非常熱愛到日韓旅行，加上指揮中心於2020年3月18日宣布全世界都升三級旅遊警戒，累積至本週三正好是798天無法自由旅遊的日子，但台灣虎航看好下半年旅遊市場有機會陸續恢復，特地祭出單程未稅的「想念旅遊價」，先行宣布開賣2022年冬季班表，更推出24小時限時搶購，全航線單程未稅只要798元起的超優惠價格。
這樣的消息當然引起民眾熱烈討論，一名網友就開心直呼：「隔了快三年，終於又可以搶機票了」，其他網友也紛紛回應：「7/1後是不是有新政策了」、「最近很常收到，看起來年底冬季可以飛了」、「這是要跟他賭年底到底會不會開放嗎」、「台灣這波高峰大概6月底前就下來了，所以8-9月之後開放差不多」、「看好年底，準備來買！！」、「六月日本應該是先開團客，8~9月開自由行」、「終於可以搶機票了」、「我都忘記訂票的流程了」。
不過也有網友提醒：「但是目前政策還是要隔離」、「在賭日本開放觀光和台灣不用隔離嗎？」、「雖然台灣改7+7了，但前七天沒一人一戶就得卡其他防疫旅館，而且台灣現況疫情嚴重 不知道年底會不會好轉，現階段日本可能暫時不敢開給台灣免隔離吧」、「無法打疫苗（ex小小孩）建議還是等等，這風險玩不起的。就算家長自己出國回來也是有風險傳染給小孩或是家裡無法打疫苗長輩，不要自己想去爽害慘全家」。（編輯：陳珮瑜）