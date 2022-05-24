COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

6月份財運事業雙起飛！「4生肖」名單曝：第二名爽遇伯樂

▲小孟老師近日在臉書分析指出，9月下半月「3星座」財運旺。（圖／Shutterstock）
▲小孟老師近日在臉書分析指出，9月下半月「3星座」財運旺。（圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-05-24 17:05:12

轉眼間5月就來到尾聲，即將迎來嶄新的6月份，夏天也即將到來。對此，清水孟國際塔羅小孟老師就點名「4生肖」，將在接下來財運事業雙雙起飛。

我是廣告 請繼續往下閱讀
第四名－屬虎
機會湧現，合作無限
屬虎的朋友可以好好發揮你們的力量，在工作上會越來越忙碌，有很多合作接案或合夥做生意的機會會突然出現，讓你們驚喜不已，但一定要切記必須謹慎評估，仔細看待自己能夠付出的成本，雖然願景非常美好但是自己不一定能夠負荷，不要免強硬撐，也不要因為人情壓力就盲目跟從。
第三名－屬狗
努力豐收，福星高照
屬狗的朋友你們要相信自己內心的聲音，而福星高照的你們只要努力耕耘都會有很美好的收穫，投機的心要收斂，好好努力會有一番成果！
投資方面：謹慎投資看長遠，不能豪賭

▲塔羅牌艾菲爾老師表示，上半年「4星座」願望必定會實現，其中這位貴人一堆，事業運超旺。（示意圖／取自 pixabay ）
▲小孟老師表示，6月份屬馬者貴人旺盛，容易遇到伯樂。（示意圖／取自 pixabay ）
第二名－屬馬
貴人旺盛，遇到伯樂
屬馬的人貴人運極佳，這會讓你在開拓財路上左右逢源，各種難處理的事情都可以迎刃而解，痛苦難關也能直擊突破！若在生意上遇到瓶頸可以好好跟朋友討論，會有良好的效果，而若有想換工作的朋友這個月可以多請朋友介紹，會有好的機會出現也會遇到伯樂賞識，也許可以打開新的人生道路。
第一名－屬豬
急起直追，開創機會
屬豬的人，你的好人緣會帶給你財富機會，所以若有想要去認識新的交友圈也非常適合喔！在這個月人脈就是你的錢脈！快去約起來！投資方面：宜參考親友意見，會有不錯的項目。

另外事業順利的你們會開始急起直追，只要努力往前，過去不好的事情都會瞬間拋到腦後，記得需要保持努力開創新機會的心態，就能維持好運繼續成長。（編輯：潘毅）


【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

父母一個月給7萬！35歲男「超爽日常行程」公開　眾愣爆

女面試反問「1題」！主管秒變臉罵沒禮貌　前輩全搖頭了

超前部屬端午節！他曬「古早製粽法」　網嗨：吃到會流淚

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀