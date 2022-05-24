職場遇哪種同事最討厭？網揭「這些特質」最雷：心裡超火
上班族身在職場，除了專注於工作之外，還有很多眉眉角角的細節也需要留意，尤其一天有8個小時以上與同事相處，稍不注意可能就會成為別人心中的討厭鬼。一名網友就遇過幾種讓人心累的同事類型，意外也引起網友熱烈討論。
這名網友在《PTT》發文「遇過哪些討人厭的同事類型」，表示在大學時期遇過最雷的同學不外乎就是在討論報告、分配工作時遇到的豬隊友，不過至少會做完分配的任務因此還不算太讓人討厭，但是出社會後才發現這些人根本小巫見大巫。
原PO表示，目前遇到有些同事會只會出一張嘴，接下工作後就轉頭分配給其他同事，最後在上司面前邀功。還有同事上班不知在摸什麼，工作進度慢還錯誤百出，導致經常需要別人即刻救援，卻非常懂得與不認識的高層聊天說笑。面對上班時又要與這些很雷的同事共處，讓原PO忍不住鬱悶抱怨，並且好奇詢問：「大家有遇過什麽樣討人厭的同事嗎」。
貼文一曝光，立刻引來許多網友熱切回應：「最討厭雙面背刺仔」、「在背後一直講主管壞話，但在主管面前又一直巴結討好」、「在背地講其他同事八卦，結果又把我的回應截圖傳給其他同事繼續八卦」、「心機很重陷害人的」、「同事開會常酸言酸語，只有他能霸凌人，不能接受別人反過頭酸言酸語」、「請喪假被嘴，怎麼那麼多假可以放，放很多天齁」、「上班一直聊天還不做事」、「天天都在偷懶滑手機，超愛聊天，好死不死位置在正對面，真是煩死人」。（編輯：陳珮瑜）