手機網路跑不動？注意「1小細節」影響 悄降低連線品質
手機是現代人的必備用品，尤其在工作中更要保持訊號暢通，若是通話、網路連線品質不佳，將會對有緊急需求的用戶造成困擾，而根據日媒指出，手機的通訊狀況不好時，並不一定是因為地點接收不到訊號所導致，可能是充電線干擾通訊品質。
根據外媒報導，充電線可謂是智慧型手機的生命線，但卻可能會意外導致連線品質降低，甚至在使用中斷訊，這個原理就像是，過往販售的收音機、電視調諧器等，插入耳機線時可起到天線的作用，增加接收的靈敏度，但充電線同時也會發出干擾的輻射影響連線。
這是因為USB等高速、大容量的數據傳輸接口，採用差分信號的串行傳輸方式，若是差分信號偏移可能會導致共模噪聲，進而干擾手機的內置天線，降低連線品質，雖然大多數智能手機，都會裝有一個降低共模噪聲的組件（又稱共模濾波器），來降低噪聲產生的可能，但若是想提高通訊品質，也可以嘗試斷開不需要的USB。
特別補充的是，台灣事實查核中心曾指出，網路瘋傳的「手機充電時打電話，全身會有致癌的電磁波」並無相關科學根據。國際癌症研究單位（IARC）將手機的「射頻電磁場」歸類為2B等級的「可能的致癌物」，但到目前為止，並沒有絕對性的科學證據，能證明「手機產生的電磁波會對人體致癌」，專家也提醒，手機在充電時，民眾應該要注意的是，電器恐有漏電的問題，而非致癌電磁波。（編輯：鍾怡婷）