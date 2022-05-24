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手機網路跑不動？注意「1小細節」影響　悄降低連線品質

▲若是手機的網路很卡，可以試著拔除充電線。（示意圖／取自unsplash）
▲若是手機的網路很卡，可以試著拔除充電線。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-24 17:52:062022-05-24 17:57:21

手機是現代人的必備用品，尤其在工作中更要保持訊號暢通，若是通話、網路連線品質不佳，將會對有緊急需求的用戶造成困擾，而根據日媒指出，手機的通訊狀況不好時，並不一定是因為地點接收不到訊號所導致，可能是充電線干擾通訊品質。

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▲女同事罵「手機充電不能超過80%」。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
▲在講電話的同時插上充電線，可能會有聲音模糊不清的問題。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
根據外媒報導，充電線可謂是智慧型手機的生命線，但卻可能會意外導致連線品質降低，甚至在使用中斷訊，這個原理就像是，過往販售的收音機、電視調諧器等，插入耳機線時可起到天線的作用，增加接收的靈敏度，但充電線同時也會發出干擾的輻射影響連線。

這是因為USB等高速、大容量的數據傳輸接口，採用差分信號的串行傳輸方式，若是差分信號偏移可能會導致共模噪聲，進而干擾手機的內置天線，降低連線品質，雖然大多數智能手機，都會裝有一個降低共模噪聲的組件（又稱共模濾波器），來降低噪聲產生的可能，但若是想提高通訊品質，也可以嘗試斷開不需要的USB。

特別補充的是，台灣事實查核中心曾指出，網路瘋傳的「手機充電時打電話，全身會有致癌的電磁波」並無相關科學根據。國際癌症研究單位（IARC）將手機的「射頻電磁場」歸類為2B等級的「可能的致癌物」，但到目前為止，並沒有絕對性的科學證據，能證明「手機產生的電磁波會對人體致癌」，專家也提醒，手機在充電時，民眾應該要注意的是，電器恐有漏電的問題，而非致癌電磁波。（編輯：鍾怡婷）

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