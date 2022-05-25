雨季現原形！他900萬買房住半年 見牆壁冒「1現象」崩潰
買房是許多人一輩子的夢想，最怕就是入住後才發現裡頭有問題，就有一名網友崩潰表示，他花900萬買房，入住後遇到雨季，才發現裡頭壁癌嚴重，雖然有買賣合約書，但只寫現狀交屋4個字，其它細項都沒有，讓他求助無門，非常無奈，照片曝光後，不少網友同情喊：「人生買房才幾次，遇到了這樣真衰。」
該名網友21日在臉書「爆怨2公社」中貼文，他表示用900萬買了房子，沒想到才住半年就遇上雨季，發現房子開始出現大量壁癌，不過屋齡才14年，當時屋主也說現況交屋，沒有要處理的意思，讓他崩潰喊：「發現房子是如此，該如何處理呢？」
貼文一出，許多網友看了也直搖頭，「這個就算外牆用鐵皮遮起來，也沒用了，只能從新砌作牆面了」、「比我家老屋還嚴重，不打掉重做不行」、「應該有滲水，雨季的潮濕沒那麼離譜」、「看房還是要小心啊，有的裝的表面好看，不到一年就壞給你看」、「這明顯就是買倒漏水屋」、「第一次看到那麼嚴重的壁癌」、「人生買房才幾次，遇到了這樣真衰」。
也有網友建議，還是可以和賣方談談，「入手半年而已，跟前屋主或仲介求償啊」、「好誇張找房仲，壁癌不可能半年這麼多吧」、「有保固內快跟屋主說」、「這是水管漏水，要看合約，有沒有寫漏水情形，若沒註明，賣方要負責到底，若有寫，就要看當時雙方怎麼協調的」、「買中古屋，我記得賣方需保固半年漏水問題，仔細去看合約跟你是否購入已半年」。（編輯：賴禹妡）