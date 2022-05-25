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17歲爽領43k月薪！她見「老闆淨利6位數」大鬧：快點加薪

▲許多人在籌備足夠資金後，都會想自己開店當老闆打拼。（圖／NOWnews資料照）
▲許多人在籌備足夠資金後，都會想自己開店當老闆打拼。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-05-25 10:47:48

許多人在籌備足夠資金後，都會想自己開店當老闆打拼。不過就有老闆感慨，自己給一位17歲員工4萬3薪水，工作量也不大，但對方得知他的每月淨利後卻開始大鬧要求加薪，而詳細過程也引發討論。

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一位老闆在論壇Dcard分享創業近況「現在自己創業開餐飲店，在每月營收扣除人事物料成本，大概還有18~19萬的淨利，我有僱一個員工，基本上店裡都給她管，偶爾巔峰時刻我跟她一起營業」。

原PO也給這位17歲的員工月薪4萬3，工時則是晚上5:00工作到12：00準時下班，月休6天，還有供餐、車費補助以及三節年終，「工作內容則是簡單餐飲調理，實際忙的時間大概2小時」。

▲有老闆感慨，自己給一位17歲員工4萬3薪水，工作量也不大，但對方得知他的每月淨利後卻開始大鬧要求加薪。（圖／翻攝Dcard）
▲有老闆感慨，自己給一位17歲員工4萬3薪水，工作量也不大，但對方得知他的每月淨利後卻開始大鬧要求加薪。（圖／翻攝Dcard）
沒想到近期原PO意外洩露自己的經營淨利潤，這位員工卻開始大喊「老闆你賺賺18萬，才給我4萬多，是慣老闆吧，至少給我7萬月薪」；而原PO聽完也決定硬起來請對方離開「下次不敢隨便在臉書找人了」。

詳細過程曝光也引發網友熱議「你創業要承擔失敗的風險，她什麼都不會給4萬就很好了」、「老闆的版本、員工的版本、旁人的版本通常是三個版本，很難評論」、「17歲開要7萬的價碼是真的蠻扯的」、「也太好了吧...我每天做的要死12小時月休四天才4萬4」。（編輯：潘毅）

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