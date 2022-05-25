性感菇農「爆汗濕一片」！上衣透視被看光 火辣本尊起底
近日有位女菇農的性感照在網路上瘋傳，老司機們興奮直呼「我朋友自從看了這菇女孩後就難以忘懷」，照片中女菇農因爆汗而全身濕一片，且露出豐滿上圍和螞蟻腰，讓鄉民們暴動詢問「哪邊可以打工？」而正妹本尊身分也被起底，竟是IG超過340萬粉絲追蹤的名人！
日前有網友於PTT表特板上以「辛苦的菇農」為題發文，其曬出多張性感辣照，興奮表示「我朋友自從看了這菇女孩後就難以忘懷」。只見畫面中，一名綁著馬尾的女菇農努力工作，但因天氣炎熱而整身濕透，上衣因汗水溼了一大片。
女菇農甚至索性脫下濕透的上衣，僅身穿布料極少的黑色背心，但似乎包不住她的豐滿上圍，渾圓側乳一覽無遺，配上S型性感水蛇腰，讓粉絲們大飽眼福。
照片貼出後，隨即引發鄉民們激動直呼，「想一起種香菇」、「火燒菇寮」、「不推不行阿」、「我就問，哪邊可以打工」、「這香菇太大了！」、「天氣已經很熱了，妳讓我變得更熱」。
對此，就有神人找出這名本尊真面目，其實她並非真正的女菇農，而是泰國女DJ「Niparat konyai」，其IG擁有超過340萬粉絲追蹤，其因傲人上圍爆紅，甚至被稱作「最辣DJ」，而她時常在社群平台上曬出清涼美照，每一張都讓老司機們直喊受不了。（編輯：陳雅雲）