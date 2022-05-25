台灣人最愛美魔女是誰？「3仙女」超凍齡 林志玲竟輸她
台灣演藝圈美女如雲，有些女星們年齡增加，但臉上幾乎不見歲月的痕跡，如同剛出道一樣美麗動人，甚至有些女神還越活越漂亮。對此，就有網友詢問「最頂的美魔女是誰？」而引來粉絲狂推3位凍齡女神，其中一位呼聲竟比林志玲來得高！
原PO於PTT八卦板上發文，表示想知道在鄉民心目中「最頂美魔女」到底是誰，「就是那種超過50歲，但看上去還是很漂亮的人們，有卦嗎？」問題一曝光，馬上引來鄉民狂推心目中的女神，「蘇慧倫贏了，說她40歲我都相信」、「推個丁國琳」、「林青霞，老了也是氣質優雅」、「陳美鳳、方岑、戈偉如、林志玲、況明潔、陳子璇」。
其中「賈靜雯」被最多人點名，認為「賈靜雯，廣告多到哭」、「賈靜雯！！！」、「賈靜雯唯一選」、「賈靜雯，47歲」；據了解，知名女演員「賈靜雯」出道至今演出作品相當多，近年憑藉《我們與惡的距離》、《瀑布》等劇再創事業高峰，而賈靜雯雖已47歲，但臉上完全沒有歲月的痕跡，凍齡顏值讓粉絲們敬佩不已。
除此之外，「玉女掌門人」周慧敏和「台灣第一名模」林志玲，兩人分別為54歲、47歲，卻仍保持著仙女級別的外貌，讓粉絲們大讚「絕對是周慧敏，我說完誰反對」、「周慧敏我可以，54歲了」、「林志玲，現在還是很美」。（編輯：陳雅雲）