旅館乾不乾淨看哪裡？ 內行曝「關鍵點」：加水就能知道
出門在外，無論是出差或是遊玩一整天，總是希望能有個舒服又乾淨的環境好好休息一下，因此旅館房間的清潔度就很重要。一名網友前往旅館時，好奇大家會從那些地方觀察旅館房間的清潔程度，立刻引起許多網友熱議。
這名男網友在《Dcard》以標題「旅館乾不乾淨從什麼地方看」發文，表示日前住旅館時，就與女友討論要從哪裡觀察房間乾不乾淨？他個人認為旅館大廳都弄得相當不錯，因此覺得可以從房間內提供的水杯、浴缸以及熱水壺「只要水一放下去，看看有沒有漂浮物就知道有沒有認真洗」，而女友則是認為從床組上頭有無髒東西或是頭髮可得知。
貼文一曝光，立刻有許多網友表示：「床單裡，浴室抽屜和角落」、「床單跟枕頭下面」、「我會看水杯啊、浴缸或是浴室洗手台的邊邊角角和放備品的抽屜…」、「浴室先用水沖地板，會沖出超多頭髮跟體毛…床單也有」，而一名自稱是房務員的網友則回覆：「所有的杯子（漱口杯、馬克杯）要用之前都建議再沖洗一下，熱水壺還好，若被拿去煮有油的東西都會直接換掉…浴缸如你所說，是個檢查重點沒錯，還有馬桶圈我會建議酒精消毒一遍⋯有些房務會忘記擦，床組的部分是一定會換的啦⋯看被單有沒有摺痕就知道了，若是有頭髮比較可能是廠商清洗床單時沒注意到或者房務員掉的，這真的不是故意的，但很介意可以要求換房」。
另外也有網友歪樓留言：「還以為是要在牆角撒鹽巴的那種乾不乾淨」、「進門前先敲門，有回敲的聲音表示不乾淨」、「進房前別敲門，刷卡感應之後，突然把門打開 衝進去大喊幾聲，如果有看到黑影白影閃過，就代表不乾淨被你嚇跑了，這招叫先發制鬼」。（編輯：陳珮瑜）