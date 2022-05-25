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6月快要到了！4星座喜迎「財神上門」　貴人相助錢財入袋

▲六月要到了，4星座在該月份財運亨通，喜得貴人相助。（示意圖／翻攝自unsplash）
▲六月要到了，4星座在該月份財運亨通，喜得貴人相助。（示意圖／翻攝自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-25 16:24:01

六月即將到來！根據命理專家小孟老師分享，4星座六月財神爺來敲門，財運將會一路亨通，並且在事業上喜得貴人相助，若好好把握機會可以賺取不錯的獲利。

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▲小孟老師表示，3月底「3生肖」財運大爆發，準備發大財，其中這一位業績獎金多到爆，也可以買張彩券試試手氣。（示意圖／記者顏真真攝）
▲小孟老師建議，可以好好把握機會，也許能獲得不錯的收益。（示意圖／記者顏真真攝）
第四名：處女座　

處女們平日的好人緣，在6月即將會出現許多貴人運，其中還有一些是長輩緣，同時在事業宮及正財方面，都有好運出現。認真嚴謹的心態，好好運用你們細膩的想法跟創造力，就能在本業方面有好表現，讓你們能夠輕鬆發輝自己的專業才華，獲得長官或客人的認同，因而更容易累積財富。

第三名：牡羊座　

牡羊們在6月對於賺錢有強大且旺盛的企圖心，極積和熱情，同時散發你們的光芒，靠著平時的存蓄來為自己累積豐沛的財富，還有貴人來相助，和氣生財，為自己帶來許多合作財。6月比較適合穩定的賺錢方式，比如收租或靠說話的方式，來爭取更多錢財，投機性的則不太適合。

第二名：獅子座　

6月的獅子們，財運主要來自貴人們對你們事業的幫助。在工作事業有努力下工夫者，開始會得到貴人的欣賞，有可能是上司主管，或是大老闆等等的貴重人物，間接的使得你們的財運有良好的提升；若是有在兼差者，可多請教身邊的人，有機會提供你們一些比較好的賺錢機會，讓財運有所進展。

第一名：巨蟹座　

本月會有新的工作內容，倘若你的工作是有需要你們來指導運作或策畫的，特別是跨部門，或是需要溝通協調的，請把握機會並發揮你們的能力，為自己掙得更多的財富。另外在偏財方面，有機會得到不錯的消息，有可能來自別人給予的財富，或是投資方案，記得心存感恩，才會有好回報哦！（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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