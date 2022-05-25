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小學生作文狂寫「290個吱」！原因曝　網笑：其實沒問題

▲小學生作文狂寫290個吱，原因曝光，網友笑：「其實沒什麼問題」。（圖／微博：澎湃新聞）
▲小學生作文狂寫290個吱，原因曝光，網友笑：「其實沒什麼問題」。（圖／微博：澎湃新聞）

編輯中心/綜合報導

2022-05-25 17:24:41

為鍛鍊學生的寫作能力及情感抒發，每個求學階段的國文老師揭會要求學生書寫作文，有些題目死板，有些則讓同學創意發揮，而中國河北的這名小學生，卻將「創意」發揮到了極致，竟利用題目漏洞，硬生生在作文紙上寫出290個吱交差，讓老師看得哭笑不得。

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據澎湃新聞報導，中國一名國小老師以「我第一次___」為標題，讓學生用自身經歷立標，藉此紓發面對「第一次」的困難心境及處理方式。班級中某位小三男童，立標為「我第一次給老鼠的話」，題目看似詼諧、有創意，可裡頭的內容卻讓老師大跌眼鏡。

▲中國一名國小老師以「我第一次___」為標題，讓學生用自身經歷立標。（圖／微博：澎湃新闻） 
▲中國一名國小老師以「我第一次___」為標題，讓學生用自身經歷立標。（圖／微博：澎湃新闻） 
作文規定內容不可少於260字，於是該男童突發奇想，第一行寫下「老鼠都會偷東西，我給你的話開始了」，接著順著語意寫下高達290個「吱」，表其內心。負責批改的女老師看到後，當下反應是「火都上來了」，但「後來越看越好笑，更多的是覺得這小孩的性格很有趣」，而老師最後也說，日後會加強每位學童的寫作水平，不讓這種位湊字述的文章再次出現。

▲男童突發奇想，第一行寫下「老鼠都會偷東西，我給你的話開始了」，接著順著語意寫下高達290個「吱」。（圖／微博：澎湃新闻）
▲男童突發奇想，第一行寫下「老鼠都會偷東西，我給你的話開始了」，接著順著語意寫下高達290個「吱」。（圖／微博：澎湃新聞）
網友看見這篇作文紛紛笑噴，回覆「這是一篇很有意境的作文，主要看是一個字，但念起來很需要有水平的情感。」、「好像…跟老鼠對話，沒啥毛病」、「做了我小時候想做不敢做的事」、「以後有的寫了，第一次和貓對話，第一次和狗對話，第一次和羊對話」。（編輯：李惠婷） 

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