頭套衣架竟會自轉？網紅實測驚呆 奇異現象有科學依據
這是有什麼神奇的魔咒嗎？國外最近興起一股「衣架挑戰（hanger challenge）」，只要將家中的衣架套在頭上，頭就會不自覺地轉動，許多國外網紅也紛紛實測，雖然有人質疑真實性，不過卻也讓不少人嚇到直接把衣架丟掉，沒想到這背後其實是有科學根據的！
根據外媒報導，影音平台TikTok最近掀起一股衣架挑戰的熱潮，測試者將衣架套在頭部之後，頭竟然會不受控地轉向一邊，由於不少人挑戰後都出現轉頭的動作，這讓許多網紅也紛紛加入測試行列，有些人對實測後的結果驚訝無比，甚至誇張地立刻拿下衣架後丟棄，不過也有些人毫無反應，認為只是實驗者自己轉動，與衣架沒有關係。
不過這樣的轉頭反應，早在1991年國際醫學期刊《刺胳針》就提出了這樣的現象，2008年日本Kajimoto實驗室研究人員也發表「衣架反射」的相關論文以及實驗影片，而在2015年日本富山大學就進行過實驗，找來120名19至65歲的男女，進行「衣架反射」的實測，結果竟有高達 95.8% 的參與者發生頭部旋轉的動作，發現原來當頭部單側額顳葉受到壓力時，就會不自主地旋轉，因此認為「衣架反射」可能是人類普遍存在的情況。
有趣的是紐約大學一位研究平衡與前庭系統的學者David Schoppik也在推特上分享了這項研究，表示頭部受到的壓力差會引起四肢以及軀幹的扭轉，目前科學家仔細研究以及測量頭部的受力狀況，現在將利用簡單的設備來幫助姿勢異常、甚至有肌肉張力障礙的患者做治療調整。現在一起來看看網紅實測的影片吧！（編輯：陳珮瑜）
日本Kajimoto研究人員也發表「衣架反射」的實驗影片～
看更多網友的實測影片～