電影穿越？爺爺家出現「廢棄名車」 網嗨：神隱少女場景
吉卜力工作室與宮崎駿出品的動畫片是許多人從小到大都百看不厭的電影，劇中許多極具特別的角色至今仍然深植人心，尤其《神隱少女》裡的人物、音樂以及一景一物都讓許多民眾感到耐人尋味。近日就有一名日本網友遇見目睹一奇妙場景，讓許多網友聯想《神隱少女》的其中一幕。
這名網友日前在推特上分享於爺爺家附近拍攝的一組照片，只見照片中有一輛白色的廢棄轎車停在樹林邊，根據推測，這輛車應該是30～40年前的「雪佛蘭卡瑪洛camaro」第三代，是1982年至1992年生產的車型，目前已問世將近40年，據悉至今在二手車市場的行情價大約仍有300萬日幣（約新台幣69萬多），是歷久不衰、相當有人氣的經典車款。
而車子就這麼被遺棄在路旁的樹林前，雖然已經看不見車牌，不過外觀看起來保持得還算不錯，經過不曉得多久時間的累積，車上滿是灰塵以及乾枯的落葉，讓人感到既好奇又神秘。
網友們看了照片後都紛紛表示：「有神隱少女的既視感」、「好像千尋爸爸的車一樣，也是在樹林間佈滿落葉」、「真的不是神隱少女穿越來的嗎」、「感覺好像還能開？可以修一下」、「我覺得像哈利波特榮恩家的飛天車」，另外也有網友看過：「以前就看過，那時車子還比較白」、「我在那區生活了30多年，以前就看過它，進入這個狀態已經好多年了」。（編輯：陳珮瑜）