獨／6300元剪髮最終戰！紀卜心、Joeman親上陣　成果照曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
這次的改造工程相當龐大，紀卜心不僅變換造型，也嘗試了淺色系染髮，Andy老師秉持EROS的精神「專業技術分工」，剪是剪、染是染，由Andy老師與卜心先行討論出最終髮型之後，再由技術師Winnie親自與卜心溝通決定髮色，這樣的專業溝通，是從1989年Andy老師創立EROS之後才開始有的概念，每個領域都有不同的設計師、技術師操作、評估，得以讓一個髮型達到最佳狀態以及適合個人的外型。
起初卜心的頭髮約莫落在肩膀位置，卜心提出要求表示「因為工作緣故，希望還是能保持原本的長度，並且要能夠綁頭髮，因此想要換一個髮色，並將頭髮修改一下層次」Andy老師當場給予尊重，隨後，卜心透露，其實一直以來都非常想要嘗試所謂「公主切」的造型，這是一種源於日本古代的姬髮式公主切，就是將臉頰兩側頭髮剪短，讓其跟整體髮長有非常明顯的落差。Andy老師認為，公主切的造型也能夠讓卜心整體頭髮長度不變，不僅能做出變化，頭髮層次上也能夠修得更加精細，幾經討論，覺得是非常適合卜心的一個髮型。
至於顏色雕琢方面，技術師Winnie親自與卜心溝通，她透露，卜心給人一種甜美的感覺，但由於髮型是選擇「公主切」的髮型，是屬於相對比較搶眼的造型，如果顏色使用太過大膽或者過多色彩，就會失去質感，因此幾經協調，要給卜心一個甜美富有質感的「伯爵榛果色」。
短髮俏麗紀卜心再升級！夢幻層次超吸眼球
這次卜心嘗試了所謂「公主切」的髮型，加上染了「伯爵榛果色」的造型，整體看起來非常亮眼，配合當季夏天即將來臨，看起來皮膚又更加顯白，成果出爐之後，讓在場所有人相當驚豔。
卜心表示，我覺得這個髮型對我來說非常特別，而且算是非常大的改變，因為我已經很久沒有漂染頭髮，年過25歲之後就比較懶得去補染頭髮，所以之前染髮都是考慮一些比較安全的色系，這次給Andy老師以及Winnie老師染這個「伯爵榛果色」加上「公主切」造型之後，覺得非常適合夏天，而且皮膚更加顯白，所以蠻多女生也可以夏天給自己換一個造型嘗試看看，如果不敢剪頭髮的話，也可以試著染一些髮色來做出改變，做出一個與自己平時不同的樣貌。
而前來觀禮的Joeman在現場看完後也表示「非常驚艷！」Joeman提到，卜心這次的髮型真的非常時尚，而且不是那種為了追求時尚，讓我無法接受的那種，感覺是從很頂級的那種韓團的女成員才會看到的造型，雖然說如果正常消費來剪、來服務也要花很多錢以及時間，但如果要做一個大改變，真的非常值得嘗試看看。
至於跟卜心認識十年的好姐妹網紅妮絲也在一旁全程觀看，剪完看到成果之後直呼「顏色真的非常高級！」她透露，這個顏色第一次看到就感覺是橘色介於粉紅色的高級感，要調出這個顏色感覺非常困難，而且很難做到整體的一致性！對於設計髮型來說是相當吃技術的一門學問，妮絲也笑說「看完之後下次有機會一定要來體驗Andy老師的手藝」。
Joeman觀摩卜心改造意外加入戰局！Andy老師兒子客製化變潮男
而Joeman原先以觀禮嘉賓來見證卜心大改造，經過Andy老師建議，也加入這次的變換造型計畫中，由Andy老師的設計師兒子Desmond親自操刀，Joeman在剪頭髮前也向Desmond坦言，自己平常也是比較常去平價剪髮，大約是洗髮+剪髮約500元的店家，對於頭髮外貌其實沒有特別的重視。
Desmond一聽完要求之後，立刻觀察Joeman的髮型，發現在分線的兩側都會有一些雜毛，且知道Joeman平常愛好的是相對比較好整理的髮型，於是將左邊的分線雜毛全部去除，完美分邊露出分線，讓Joeman的髮型更加有一致性，整理起來也非常好上手，Joeman也表示「這算是一個保守牌的髮型，自己也想當喜歡」。
6300元剪髮對決最終戰！Andy老師親揭心聲
Andy老師透露，這次幫紀卜心剪髮做改造，其實是非常平常心的，就像我平常做客人那樣的習慣，我們按照客人的需求，給予專業意見給客人，如果要燙要染，我們會跟我們的技術師三方一起溝通，讓客人非常清楚，協調出來要改造的髮型會呈現出什麼樣子，包括剪裁、染髮色系等等，三方面都取得一個共識之後，才會開始進行改造流程，這也是我們EROS品牌幫客人服務的專業概念。
Andy老師分享這次的改造心得，她表示，卜心自己也有把想法告訴我們，她想要嘗試現在大家都非常流行的「公主切」，給我看她想呈現的樣子，我也針對她頭髮的長度去做出設計，讓她剪完頭髮之後有一個完美的對比、一個全新的感覺。
對於這次改造，Andy老師坦言「我並不是因為想要平反才幫紀卜心做改造，但因為我上次在錄影時，就在觀眾面前承諾紀卜心要免費幫她剪一次頭髮，所以我一定要完成這個承諾，對於自己說過的話，也要由自己來履行」。
傳承EROS精神！「ePLACE」平民剪髮開張啦！
在這次對決事件終於落幕之後，不少網友也相當好奇想要朝聖Andy老師髮廊的神奇魔力，老師也其實一直以來都致力於希望大家都能享有EROS精神的高級服務感，在近日開創了美髮新品牌「ePLACE」，剪髮收費價格區間大約落在800元起跳至1000多元不等，透過親民的價錢，希望新一代的年輕人也能夠享受到EROS高級剪髮的服務，Andy老師笑說，雖然環境沒有EROS那麼的奢華，但非常歡迎大家來新品牌店「ePLACE」一同享受平價奢華。（編輯：張嘉哲）