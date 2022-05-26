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獨／6300元剪髮最終戰！紀卜心、Joeman親上陣　成果照曝

▲紀卜心日前上Joeman對決節目時，Andy老師允諾要幫紀卜心免費剪一次頭髮，如今履行承諾。（圖/攝影師陳琦授權提供）
▲紀卜心日前上Joeman對決節目時，Andy老師允諾要幫紀卜心免費剪一次頭髮，如今履行承諾。（圖/攝影師陳琦授權提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-26 07:14:33

雙胞胎YouTuber「軒姐宸妹」是反骨男孩旗下新人，日前上Joeman系列單元「Joe是要對決」擔任「平價剪髮vs奢華剪髮」對決的來賓，結果妹妹艾宸因為不滿意奢華剪髮的成果，在鏡頭前臭臉，甚至在拍片現場落淚，翻車現場超尷尬，引起網友熱議。不過，就有網友將影片重看一次後發現，Andy老師在影片結尾時，對著來賓紀卜心講出「妳來我下次免費幫妳剪一次！」讓不少網友認為這句話是留下伏筆，超期待改造成果。而《NOWnews》記者也獨家接獲Andy老師通知，親臨現場感受高級髮廊的手藝以及技巧，不僅紀卜心到場改造，Joeman也一同前來觀看，順道一同換造型，Andy老師拿出渾身解數，用實力證明6300元剪髮的真正價值。

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▲Andy老師向來賓紀卜心表示「妳下次來我免費幫你剪一次」，讓紀卜心心花怒放。（圖/Joeman YT）
▲Andy老師在Joeman剪髮對決影片中，向來賓紀卜心表示「妳下次來我免費幫你剪一次」，讓紀卜心心花怒放。（圖/Joeman YT）
落刀前詳細考量！技術分工做到與顧客完美溝通

這次的改造工程相當龐大，紀卜心不僅變換造型，也嘗試了淺色系染髮，Andy老師秉持EROS的精神「專業技術分工」，剪是剪、染是染，由Andy老師與卜心先行討論出最終髮型之後，再由技術師Winnie親自與卜心溝通決定髮色，這樣的專業溝通，是從1989年Andy老師創立EROS之後才開始有的概念，每個領域都有不同的設計師、技術師操作、評估，得以讓一個髮型達到最佳狀態以及適合個人的外型。

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▲Andy老師團隊屬於「技術分工」，剪染技術專業分開，起初協調透過設計師以及技術師以及紀卜心三方共同討論造型。（圖/攝影師陳琦授權提供）
起初卜心的頭髮約莫落在肩膀位置，卜心提出要求表示「因為工作緣故，希望還是能保持原本的長度，並且要能夠綁頭髮，因此想要換一個髮色，並將頭髮修改一下層次」Andy老師當場給予尊重，隨後，卜心透露，其實一直以來都非常想要嘗試所謂「公主切」的造型，這是一種源於日本古代的姬髮式公主切，就是將臉頰兩側頭髮剪短，讓其跟整體髮長有非常明顯的落差。Andy老師認為，公主切的造型也能夠讓卜心整體頭髮長度不變，不僅能做出變化，頭髮層次上也能夠修得更加精細，幾經討論，覺得是非常適合卜心的一個髮型。

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▲卜心決定以「公主切」髮型進行設計，俏皮可愛模樣被捕捉。（圖/攝影師陳琦授權提供）
至於顏色雕琢方面，技術師Winnie親自與卜心溝通，她透露，卜心給人一種甜美的感覺，但由於髮型是選擇「公主切」的髮型，是屬於相對比較搶眼的造型，如果顏色使用太過大膽或者過多色彩，就會失去質感，因此幾經協調，要給卜心一個甜美富有質感的「伯爵榛果色」。

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▲技術師Winnie親自與卜心溝通髮色，最終選定「伯爵榛果色」造型。（圖/攝影師陳琦授權提供）
短髮俏麗紀卜心再升級！夢幻層次超吸眼球

這次卜心嘗試了所謂「公主切」的髮型，加上染了「伯爵榛果色」的造型，整體看起來非常亮眼，配合當季夏天即將來臨，看起來皮膚又更加顯白，成果出爐之後，讓在場所有人相當驚豔。

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▲紀卜心改造前後對比，挑戰「公主切」+「伯爵榛果色」染髮，整個人氣質完全不同。（圖/攝影師陳琦授權提供）
卜心表示，我覺得這個髮型對我來說非常特別，而且算是非常大的改變，因為我已經很久沒有漂染頭髮，年過25歲之後就比較懶得去補染頭髮，所以之前染髮都是考慮一些比較安全的色系，這次給Andy老師以及Winnie老師染這個「伯爵榛果色」加上「公主切」造型之後，覺得非常適合夏天，而且皮膚更加顯白，所以蠻多女生也可以夏天給自己換一個造型嘗試看看，如果不敢剪頭髮的話，也可以試著染一些髮色來做出改變，做出一個與自己平時不同的樣貌。

而前來觀禮的Joeman在現場看完後也表示「非常驚艷！」Joeman提到，卜心這次的髮型真的非常時尚，而且不是那種為了追求時尚，讓我無法接受的那種，感覺是從很頂級的那種韓團的女成員才會看到的造型，雖然說如果正常消費來剪、來服務也要花很多錢以及時間，但如果要做一個大改變，真的非常值得嘗試看看。

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▲卜心透露，如果不敢剪頭髮的女生，也可以嘗試染髮，可以做出跟以往自己不同的造型。（圖/攝影師陳琦授權提供）
至於跟卜心認識十年的好姐妹網紅妮絲也在一旁全程觀看，剪完看到成果之後直呼「顏色真的非常高級！」她透露，這個顏色第一次看到就感覺是橘色介於粉紅色的高級感，要調出這個顏色感覺非常困難，而且很難做到整體的一致性！對於設計髮型來說是相當吃技術的一門學問，妮絲也笑說「看完之後下次有機會一定要來體驗Andy老師的手藝」。

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▲卜心與十年好姐妹妮絲合影，妮絲全程觀看，表示卜心改造髮型讓她非常驚艷。（圖/攝影師陳琦授權提供）
Joeman觀摩卜心改造意外加入戰局！Andy老師兒子客製化變潮男

而Joeman原先以觀禮嘉賓來見證卜心大改造，經過Andy老師建議，也加入這次的變換造型計畫中，由Andy老師的設計師兒子Desmond親自操刀，Joeman在剪頭髮前也向Desmond坦言，自己平常也是比較常去平價剪髮，大約是洗髮+剪髮約500元的店家，對於頭髮外貌其實沒有特別的重視。

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▲Joeman由Andy老師兒子Desmond進行改造。（圖/攝影師陳琦授權提供）
Desmond一聽完要求之後，立刻觀察Joeman的髮型，發現在分線的兩側都會有一些雜毛，且知道Joeman平常愛好的是相對比較好整理的髮型，於是將左邊的分線雜毛全部去除，完美分邊露出分線，讓Joeman的髮型更加有一致性，整理起來也非常好上手，Joeman也表示「這算是一個保守牌的髮型，自己也想當喜歡」。

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▲Joeman也參與改造計畫，原本分線不明顯的他（左），經過Andy老師兒子Desmond巧手之後，分線相當清楚（右），髮型也更加好整理。（圖/攝影師陳琦授權提供）

6300元剪髮對決最終戰！Andy老師親揭心聲

Andy老師透露，這次幫紀卜心剪髮做改造，其實是非常平常心的，就像我平常做客人那樣的習慣，我們按照客人的需求，給予專業意見給客人，如果要燙要染，我們會跟我們的技術師三方一起溝通，讓客人非常清楚，協調出來要改造的髮型會呈現出什麼樣子，包括剪裁、染髮色系等等，三方面都取得一個共識之後，才會開始進行改造流程，這也是我們EROS品牌幫客人服務的專業概念。

Andy老師分享這次的改造心得，她表示，卜心自己也有把想法告訴我們，她想要嘗試現在大家都非常流行的「公主切」，給我看她想呈現的樣子，我也針對她頭髮的長度去做出設計，讓她剪完頭髮之後有一個完美的對比、一個全新的感覺。

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▲Andy老師幫紀卜心大改造，呈現出完美對比以及全新樣貌，讓卜心非常滿意。（圖/攝影師陳琦授權提供）
對於這次改造，Andy老師坦言「我並不是因為想要平反才幫紀卜心做改造，但因為我上次在錄影時，就在觀眾面前承諾紀卜心要免費幫她剪一次頭髮，所以我一定要完成這個承諾，對於自己說過的話，也要由自己來履行」。

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▲卜心以及Joeman改造大成功，開心合影。左起Andy老師、尼斯、卜心、Joeman。（圖/攝影師陳琦授權提供）
傳承EROS精神！「ePLACE」平民剪髮開張啦！

在這次對決事件終於落幕之後，不少網友也相當好奇想要朝聖Andy老師髮廊的神奇魔力，老師也其實一直以來都致力於希望大家都能享有EROS精神的高級服務感，在近日開創了美髮新品牌「ePLACE」，剪髮收費價格區間大約落在800元起跳至1000多元不等，透過親民的價錢，希望新一代的年輕人也能夠享受到EROS高級剪髮的服務，Andy老師笑說，雖然環境沒有EROS那麼的奢華，但非常歡迎大家來新品牌店「ePLACE」一同享受平價奢華。（編輯：張嘉哲）

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▲Andy老師新開設美髮品牌「ePLACE」，將以平價的價格，傳承EROS的精神。（圖/攝影師陳琦授權提供）

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