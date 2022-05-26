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夫妻都確診！「3個月嫩嬰」同睡又餵奶　媽靠2物神撐10天

▲台灣本土疫情持續延燒，每天確診者人數依舊居高不下，其中，家中有小朋友的家長們，也會擔心小孩確診。（示意圖/NOWnews資料照）
▲台灣本土疫情持續延燒，每天確診者人數依舊居高不下，其中，家中有小朋友的家長們，也會擔心小孩確診。（示意圖/NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-05-26 07:09:54

台灣本土疫情持續延燒，每天確診者人數依舊居高不下，其中，家中有小朋友的家長們，也會擔心自己如果家庭成員確診，傳染給小朋友就不好了。近日，一名媽媽就透露，自己跟老公都陸續確診，但因為女兒才三個月大不得不照顧，結果儘管母女共處一室，直至她與老公都撐過10天快篩陰性女兒也毫無症狀，貼文引發熱議。

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一名媽媽在臉書社團「確診者有話要說」貼文指出「和老公確診之後，煎熬經歷10天終於轉為陰性，因為當初得知消息時，第一個害怕的念頭就是傳染給三個月大的女兒，所幸孩子非常健康，這邊也跟大家分享我們是如何照護女兒，以防她被我們傳染的」。

原PO透露「13日老公下班之後就覺得喉嚨不適，於是我當機立斷把女兒搬到另一間房間，因此父女倆沒有接觸，老公14日PCR確診，結果我竟然也快篩陽性，但因為女兒只有三個月，不可能任由孩子自生自滅，於是當下知道陽性之後，立刻將口罩戴好，是那種完全貼合臉的口罩，不可有縫隙！

▲口罩。（示意圖／取自pixabay）
▲該名媽媽得知自己陽性之後，無時無刻都戴著口罩，阻絕病毒傳染。（示意圖／取自pixabay）
「房間彷彿變身無菌室，空濾24小時開著，我盡量不出房門，在房間口罩也不脫，也不在房間喝水，真的想要咳嗽會忍住或者到房門外去咳，咳完洗手+全身酒精消毒，包括上廁所也是；如果有痰跟要擤鼻涕都去外面的廁所，衛生紙用完就丟馬桶沖掉，立刻洗手與酒精消毒」。

至於睡覺部分，原PO則透露「都會盡量與女兒保持距離，除非女兒哭鬧、要喝奶或者換尿布才會靠近，萬一真不小心碰到自己口鼻，就會立刻進行酒精消毒，但這樣下來一天大概要噴掉半罐酒精，所以酒精也要備好備滿！」該名媽媽表示「從13日到22日總共10天，我每天都處在恐懼之中，生怕一個環節出錯就害女兒確診，目前為止寶寶也沒症狀，我和老公也都轉陰性了！但還是會持續觀察幾天，沒問題就會搬回主臥房」。

▲酒精成為2021年爆紅商品冠軍。（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）
▲該名媽媽分享，無論自己做任何動作都會完整利用酒精消毒，每天都要噴掉半罐酒精，建議家中酒精要備足。（示意圖／unsplash）
貼文一出，網友紛紛回應「真的辛苦了！我家中也有7個月大寶寶！都不敢出門，害怕確診傳染給小孩」、「看了真的心疼！天下父母心啊！超感人」、「祝寶寶平安健康，您真的辛苦了！」、「媽媽真的為了孩子會變得超級強大」、「我能懂…我女兒也三個月大，我確診到現在8天，第五天轉陰，每天也是很小心」、「想對這位媽媽說！妳真的很棒！大家家中有小孩的都一起注意平安喔！」（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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