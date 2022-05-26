台灣零負評YouTuber洗牌？2人強奪冠軍　團體黑馬神崛起

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貼文一出，網友紛紛回應「好味小姐很不錯吧」、「許伯簡芝好像也沒爭議」、「唯一支持千千」、「大家好我是美食水水千千！每次這個開頭就融化了」、「怎能忘了我大貓界女神豆漿娘娘」、「金針菇跟千千都不錯」、「美食水水千千」、「Kelly超推的」、「Kelly！最美的Kelly」、「千千、許伯簡芝」、「我好喜歡千千ㄛ！Hook也不錯」、「許伯簡芝還有異色檔案」、「台客劇場吧真正優質油土伯」、「當然是好味小姐、豆漿娘娘、千千」。
另外，在團體YouTuber方面也有不少人推薦「唯一支持陪沈團！我最愛姨！」、「陪沈團是比較後來的！真的很好看」、「DoDomen真的是不錯欸」、「嘟嘟人超級好看的啊」、「嘟嘟人真的很推欸」、「DoDoMen！跟著我們去冒險」、「陪沈團！陪沈團！陪沈團！」、「DoDomen長得好帥，說話質感又超高」、「台灣尋奇很不錯啊」、「三個麻瓜也很不錯啊」、「台灣尋奇不賴，黑龍讚啦」、「超喜歡陪沈團的氣氛，團體成員超融洽」。
綜合網友意見在個人選戰方面「千千」獲得票數最多，而好感度獲讚則是「好味小姐」勝出；千千以大胃王食量著名，經常開箱多元題材的食物，大啖美食又不失氣質，圈粉無數；而「好味小姐」以照料貓咪日常生活，分享照護愛貓知識為主，深受大眾喜愛。團體戰方面，則是由「The DoDomen-嘟嘟人」、「陪沈團」不相上下，「The DoDomen-嘟嘟人」是由Ian和Eric組成，以熱衷做一些挑戰、旅遊和體驗平常害怕做的事，嘗試跳脫舒適圈的概念經營頻道；而陪沈團則是以沈姨為主軸，以及頻道多位成員輪流上鏡所組成，專門開箱美食試吃，搭配幽默風趣的話語，吸引大批粉絲喜愛，由於兩個團體都是屬於近兩年才開始經營頻道，可以說是團體組YouTuber中最大黑馬。（編輯：張嘉哲）