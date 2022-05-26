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台灣零負評YouTuber洗牌？2人強奪冠軍　團體黑馬神崛起

▲台灣YouTuber種類相當多，有開箱、實驗、Vlog、美妝等等，每種都有其不同特色來吸引觀眾。（圖/記者張嘉哲攝）
▲台灣YouTuber種類相當多，有開箱、實驗、Vlog、美妝等等，每種都有其不同特色來吸引觀眾。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-26 10:37:16

台灣YouTuber種類相當多，有開箱、實驗、Vlog、美妝等等，每種都有其不同特色來吸引觀眾，不過隨著拍攝的題材、與廠商聯名、推動業配越來越多等等問題，YouTuber或多或少都會成為網友熱議的焦點。近日，就有網友討論「哪些YouTuber沒有爭議啊？」貼文引發廣大迴響，觀眾分別票選出個人冠軍以及團體冠軍。

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原PO在「Dcard」貼文指出「到底還有剩下哪些YouTuber沒發生過爭議啊？最近某位大胃王在群組偷偷罵人的事件馬上被爆料，看得出來YouTuber真的是非常難當，表面面子做得很足夠，但私底下的樣子還是會藏不住，我自己覺得沒爭議的YouTuber有千千跟壹加壹，兩個都是我愛看的頻道，大家也來推薦自己喜愛的YouTuber吧！」

貼文一出，網友紛紛回應「好味小姐很不錯吧」、「許伯簡芝好像也沒爭議」、「唯一支持千千」、「大家好我是美食水水千千！每次這個開頭就融化了」、「怎能忘了我大貓界女神豆漿娘娘」、「金針菇跟千千都不錯」、「美食水水千千」、「Kelly超推的」、「Kelly！最美的Kelly」、「千千、許伯簡芝」、「我好喜歡千千ㄛ！Hook也不錯」、「許伯簡芝還有異色檔案」、「台客劇場吧真正優質油土伯」、「當然是好味小姐、豆漿娘娘、千千」。

▲好味小姐。（圖／翻攝好味小姐IG）
▲「好味小姐」以照料貓咪日常生活，分享照護愛貓知識為主，深受大眾喜愛。（圖／翻攝好味小姐IG）
另外，在團體YouTuber方面也有不少人推薦「唯一支持陪沈團！我最愛姨！」、「陪沈團是比較後來的！真的很好看」、「DoDomen真的是不錯欸」、「嘟嘟人超級好看的啊」、「嘟嘟人真的很推欸」、「DoDoMen！跟著我們去冒險」、「陪沈團！陪沈團！陪沈團！」、「DoDomen長得好帥，說話質感又超高」、「台灣尋奇很不錯啊」、「三個麻瓜也很不錯啊」、「台灣尋奇不賴，黑龍讚啦」、「超喜歡陪沈團的氣氛，團體成員超融洽」。

▲有網友好奇詢問「各位最喜歡的台灣大胃王YT是哪個呢？」其中人氣YouTuber千千竟只奪得第2。（圖／翻攝千千進食中臉書）
▲美食水水千千以大胃王食量著名，經常開箱多元題材的食物，大啖美食又不失氣質，圈粉無數。（圖／翻攝千千進食中臉書）
綜合網友意見在個人選戰方面「千千」獲得票數最多，而好感度獲讚則是「好味小姐」勝出；千千以大胃王食量著名，經常開箱多元題材的食物，大啖美食又不失氣質，圈粉無數；而「好味小姐」以照料貓咪日常生活，分享照護愛貓知識為主，深受大眾喜愛。團體戰方面，則是由「The DoDomen-嘟嘟人」、「陪沈團」不相上下，「The DoDomen-嘟嘟人」是由Ian和Eric組成，以熱衷做一些挑戰、旅遊和體驗平常害怕做的事，嘗試跳脫舒適圈的概念經營頻道；而陪沈團則是以沈姨為主軸，以及頻道多位成員輪流上鏡所組成，專門開箱美食試吃，搭配幽默風趣的話語，吸引大批粉絲喜愛，由於兩個團體都是屬於近兩年才開始經營頻道，可以說是團體組YouTuber中最大黑馬。（編輯：張嘉哲）

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▲陪審團是以「沈姨」為主軸，以及頻道多位成員輪流上鏡所組成，專門開箱美食試吃，搭配幽默風趣的話語，吸引大批粉絲喜愛。（圖/陪沈團YT）
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▲「The DoDomen-嘟嘟人」是由Ian和Eric組成，以熱衷做一些挑戰、旅遊和體驗平常害怕做的事，深受觀眾熱愛。

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