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面試新公司回人資「一句話」！眾人臉綠了：100％被刷掉

▲原PO表示男友最近面試新公司，豈料竟然對人資用「注音文」，讓她很不解，貼文一出，全場傻眼直呼「穩刷」、「超不OK」。（示意圖，非當事人／取自Pexels）
▲原PO表示男友最近面試新公司，豈料竟然對人資用「注音文」，讓她很不解，貼文一出，全場傻眼直呼「穩刷」、「超不OK」。（示意圖，非當事人／取自Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-05-26 10:08:05

面試一直以來都是求職非常重要的一個環節，除了要克服內心的緊張感，還得應付面試官所問的問題，實屬不易；對此，就有一名女網友發文，表示男友最近面試新公司，豈料竟然對人資用「注音文」，讓她很不解，貼文一出，全場傻眼，紛紛直呼「穩刷」、「超不OK」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「男友對面試公司HR用注音文」為題發文，表示男友剛出社會在找工作，最近卻對面試公司的人資用「注音文」，讓她覺得很不妥，不過原PO男友則認為是她「太古板」。

而從她PO出的截圖可以看到，對方先是傳了一句話，而原PO男友則回「豪的！我知道ㄌ」，這也讓原PO相當不解，「所以想上來問現在社會風氣是這樣嗎？希望是友善、理性不人身攻擊的回覆謝謝，然後他面試的公司是設計不是傳產」。

▲原PO男友用注音文回覆人資訊息。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO男友用注音文回覆人資訊息。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，網友全傻眼，「完全不行」、「不只注音文吧， 是不能好好打字， 『豪』的是什麼」、「超不OK，這樣講話的用意是什麼？希望人資覺得很可愛嗎？求職不是大學迎新在認識新朋友欸」、「你看最後有沒有上就知道了，我是覺得穩刷掉的」、「我也覺得100%被刷掉，這樣都還能上代表根本沒有競爭對手吧」、「如果新人進公司這樣回我訊息我會無言==」、「絕對不OK，公司就是談公事的地方，一定要互相尊重。大家是來工作不是交朋友的」。

▲原PO表示男友最近面試新公司，豈料竟然對人資用「注音文」，讓她很不解，貼文一出，全場傻眼直呼「穩刷」、「超不OK」。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自PhotoAC）
▲原PO表示男友最近面試新公司，豈料竟然對人資用「注音文」，讓她很不解，貼文一出，全場傻眼直呼「穩刷」、「超不OK」。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自PhotoAC）
其中，還有一名自稱是人資的網友回應「我是人資。這種一律給負面評價喔，工作場合跟朋友聊天的分別是基本常識吧？如果遇到不介意的人資是他幸運，但我不懂為什麼要冒這個讓別人覺得他不成熟的風險」；但也有網友表示「如果對方講話很輕鬆，又是新創那可能就無妨，但我個人是絕對不會這樣講＝＝」、「看情況吧？如果公司很缺人，會變得寬容點」、「老實說，你夠強根本沒差」。（編輯：郭佩蓉）

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