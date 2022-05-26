面試新公司回人資「一句話」！眾人臉綠了：100％被刷掉

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而從她PO出的截圖可以看到，對方先是傳了一句話，而原PO男友則回「豪的！我知道ㄌ」，這也讓原PO相當不解，「所以想上來問現在社會風氣是這樣嗎？希望是友善、理性不人身攻擊的回覆謝謝，然後他面試的公司是設計不是傳產」。
貼文一出，網友全傻眼，「完全不行」、「不只注音文吧， 是不能好好打字， 『豪』的是什麼」、「超不OK，這樣講話的用意是什麼？希望人資覺得很可愛嗎？求職不是大學迎新在認識新朋友欸」、「你看最後有沒有上就知道了，我是覺得穩刷掉的」、「我也覺得100%被刷掉，這樣都還能上代表根本沒有競爭對手吧」、「如果新人進公司這樣回我訊息我會無言==」、「絕對不OK，公司就是談公事的地方，一定要互相尊重。大家是來工作不是交朋友的」。
其中，還有一名自稱是人資的網友回應「我是人資。這種一律給負面評價喔，工作場合跟朋友聊天的分別是基本常識吧？如果遇到不介意的人資是他幸運，但我不懂為什麼要冒這個讓別人覺得他不成熟的風險」；但也有網友表示「如果對方講話很輕鬆，又是新創那可能就無妨，但我個人是絕對不會這樣講＝＝」、「看情況吧？如果公司很缺人，會變得寬容點」、「老實說，你夠強根本沒差」。（編輯：郭佩蓉）