糖葫蘆「最經典口味」番茄輸了！隱藏神品是它：很難買到
傳統古早味美食「糖葫蘆」製作時通常會使用番茄、草莓等食材，外成裹上一層糖衣，讓整體口感吃起來酸甜可口，美味程度廣受大小朋友們歡迎。對此，就有網友好奇詢問「最好吃的糖葫蘆口味？」而引來內行分享隱藏版神品。
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示最近和朋友下班後買了糖葫蘆享用，但他震驚直呼「結果要結帳時卻發現朋友拿了草莓的！！！朋友居然回我草莓才是真諦」，讓他不解詢問「糖葫蘆最經典的口味是番茄吧？是吧？」
問題曝光後，隨即引起番茄的擁護者直言，「番茄還要加蜜餞！」、「糖葫蘆要番茄才好吃，草莓普普」、「草莓有點吃運氣，蕃茄蜜餞是保險牌」、「草莓是什麼邪魔歪道，正宗糖葫蘆就是要番茄」；不過，也有喜愛草莓的老饕認為，「我最愛草莓！只吃草莓的」、「只吃有草莓的，不能混入蕃茄」、「糖葫蘆就是選草莓」、「只想吃草莓的冰糖葫蘆」。
但留言中，有內行不愛草莓或番茄等經典，反而曝光隱藏版口味，直呼「小時候只吃草莓，接著番茄，現在只吃鳥仔梨」、「當然是鳥梨啊」、「鳥梨+1」、「最經典是李子吧」、「鳥梨經典」、「鳥梨經典口味，鹹甜酸香」、「不是應該是李子嗎！但是李子的現在好少喔」、「山楂，害我好想吃」。（編輯：陳雅雲）