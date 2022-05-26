陪吃飯就免房租！男「被包養卻後悔了」：阿姨找我泡溫泉
因為上課、工作的原因，許多人都有租屋的需求，而對於租屋族來說，每個月花費租金是必要責任，若有特殊狀況無法按時繳納，就得和房東協調處理方法，但一名網友卻分享，她前同事原本只要陪房東吃飯聊天，就能減免房租，怎料近日房東突然邀請去泡溫泉，讓前同事慌了手腳。
原PO在Dcard發文提及，去年疫情嚴重時，前同事房租繳不太出來，於是跟房東阿姨提出房租減免的要求，「結果房東阿姨大概看他體面斯文又有禮貌，大手一揮直接跟他說房租免了，條件是陪她吃飯聊天，說是把他當兒子看待，到目前為止也就真的只有陪吃飯而已，就算是出去玩也從來沒隔夜過」。
不過近日，前同事突然傳自己和房東「慧姐」的對話內容，訊息寫道「姐姐下禮拜要去礁溪泡溫泉，給你報名好了，我們一間」、「不用擔心啦，姐姐付好了，你負責玩」，突如其來的邀約頓時令他不知所措，嚇得向原PO求助，而原PO也以「急！答應被包養後反悔」為題發文詢問網友意見。
貼文引發熱議，網友們紛紛留言「不要跟錢過不去啊～ 阿姨有鈔能力」、「翻身的好機會還不把握」、「為了生活，忍耐一下就過去了」，不過也有人認為「推掉啦！不管對方身分怎樣，造成困擾都很頭痛」、「到此為止吧，還是要學會保護自己」、「建議你說有事， 反正阿姨也約的很臨時」。（編輯：張志浩）