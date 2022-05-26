COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

陪吃飯就免房租！男「被包養卻後悔了」：阿姨找我泡溫泉

▲許多人都有租屋的需求，而對於租屋族來說，每個月花費租金是必要責任，若有特殊狀況無法按時繳納，就得和房東協調處理方法。（示意圖／取自pixabay）
▲許多人都有租屋的需求，而對於租屋族來說，每個月花費租金是必要責任，若有特殊狀況無法按時繳納，就得和房東協調處理方法。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-26 12:30:16

因為上課、工作的原因，許多人都有租屋的需求，而對於租屋族來說，每個月花費租金是必要責任，若有特殊狀況無法按時繳納，就得和房東協調處理方法，但一名網友卻分享，她前同事原本只要陪房東吃飯聊天，就能減免房租，怎料近日房東突然邀請去泡溫泉，讓前同事慌了手腳。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在Dcard發文提及，去年疫情嚴重時，前同事房租繳不太出來，於是跟房東阿姨提出房租減免的要求，「結果房東阿姨大概看他體面斯文又有禮貌，大手一揮直接跟他說房租免了，條件是陪她吃飯聊天，說是把他當兒子看待，到目前為止也就真的只有陪吃飯而已，就算是出去玩也從來沒隔夜過」。

▲（示意圖／取自pixabay）
▲房東突然邀請原PO前同事泡溫泉，甚至表明2個人一間房。（示意圖／取自pixabay）
不過近日，前同事突然傳自己和房東「慧姐」的對話內容，訊息寫道「姐姐下禮拜要去礁溪泡溫泉，給你報名好了，我們一間」、「不用擔心啦，姐姐付好了，你負責玩」，突如其來的邀約頓時令他不知所措，嚇得向原PO求助，而原PO也以「急！答應被包養後反悔」為題發文詢問網友意見。

貼文引發熱議，網友們紛紛留言「不要跟錢過不去啊～ 阿姨有鈔能力」、「翻身的好機會還不把握」、「為了生活，忍耐一下就過去了」，不過也有人認為「推掉啦！不管對方身分怎樣，造成困擾都很頭痛」、「到此為止吧，還是要學會保護自己」、「建議你說有事， 反正阿姨也約的很臨時」。（編輯：張志浩）

他沒錢繳房租！隔壁阿姨卻嗨了　「開條件」喊：床免費睡

蔡阿嘎新工作室開箱！月租13萬超大空間　「全新計畫」曝

啦啦隊正妹超會扭！極品身材藏不住　「本尊神出」網暴動

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
您認為蔣萬安是最適合代表國民黨參選台北市長的人嗎？

您認為蔣萬安是最適合代表國民黨參選台北市長的人嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀