31歲存5千萬！Joeman吸金內幕抖出 靠「4密碼」財富自由
百萬YouTuber「Joeman」頻道拍攝主題相當多元，包括3C開箱、奢侈平價對決等，至今已有超過230萬人訂閱頻道，而Joeman曾於受訪時表示31歲就存到5千萬，財力相當驚人。對此，名嘴狄志為也分析Joeman能夠財富自由的吸金內幕。
名嘴狄志為先前在《新聞挖挖哇》節目上談到「退休後的第三人生」主題，他提到百萬YouTuber「Joeman」畢業於交通大學電子工程學系，不僅高學歷、頭腦清晰，畢業後短短幾年就當上產品經理。而Joeman在某次教導業務們如何銷售技巧時，突然內心出現一個想法：「一樣都在舞台上面表演，那我不如去講給更多人聽」，而決定辭掉工作當起YouTuber。
狄志為還分析，Joeman頻道已突破超過200萬人訂閱，若根據YouTube頻道流量換算，粗估一個月可賺進新台幣200至250萬元。此外，Joeman曾提及退休理財規劃，打算將資金投入股市，靠著被動收入達到財富自由；至於為何Joeman能如此早就達到財富自由呢？職場達人邱文仁點出，Joeman曾說「不抱怨、不忌妒、不找藉口、不怕吃苦」正是他的成功秘訣。
主持人鄭弘儀也統整Joeman成功關鍵，第一在於業務能力，其本身就有業務經理資歷，能力絕對不差；第二膽子夠大，勇敢辭掉不算低薪的經理職位；第三有創新，第四則是擁有一副「見人說人話，見鬼說鬼話」的好口才。
節目播出後，也引來Joeman本人於底下留言，親自回應「竟然出現在我從小看到大的節目！感謝大家的討論，我的確在31歲存到不少錢，但後來也燒蠻多錢在節目上的，我的確是吃到很多時代紅利，感謝大家給我的舞台！我會繼續努力」。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞
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