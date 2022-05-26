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台灣「CP值最高火鍋」稱霸13年！老饕抖神優勢：無限回訪

▲台灣CP值最高的火鍋店，你覺得是哪一間呢？就有網友表示開業10年的「石二鍋」是台灣CP值最高的火鍋。（示意圖／記者郭佩蓉攝）
▲台灣CP值最高的火鍋店，你覺得是哪一間呢？就有網友表示開業10年的「石二鍋」是台灣CP值最高的火鍋。（示意圖／記者郭佩蓉攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-26 13:11:36

許多台灣人一年四季都愛吃火鍋，無論是平價小火鍋、吃到飽火鍋或麻辣鍋，都有各自的擁護者；不過，論台灣CP值最高的火鍋店，你覺得是哪一間呢？就有網友表示「石二鍋」是台灣CP值最高的火鍋，並抖出讓他無限回訪的神優勢，貼文一出，老饕狂讚「愛店+1」、「平價火鍋霸主」。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「高cp值火鍋」為題發文，表示現在梅雨季，下雨天就很適合吃鍋，「覺得火鍋跟燒烤比起來方便好多，只要把料丟進去煮滾就好，烤肉好麻煩，尤其那種脂肪很多的，火焰會超大，說穿了就是我不會烤」，他接著分享自己覺得CP值最高的火鍋店，那就是不用服務費、250元有找、食材新鮮，讓她無限回訪的「石二鍋」；首先「」的部分，她很愛吃牛，但她覺得石二鍋的豬比牛好吃，「上選豬肉質比較穩定，雪花牛比較容易油脂分佈不均」。

▲原PO表示開業10年的「石二鍋」是台灣CP值最高的火鍋。（示意圖／記者郭佩蓉攝）
▲原PO表示開業10年的「石二鍋」是台灣CP值最高的火鍋。（示意圖／記者郭佩蓉攝）
第二是「主食」，原PO大讚烏龍麵，「烏龍麵完全不輸讚岐，愛死！白飯也粒粒分明，我飯桶但私心愛這家的烏龍」；第三是「菜盤」，每次吃每次新鮮，還沒吃過有蟲或沒洗乾淨的，「百葉魚豆腐百吃不膩，好吃到會另外單點」。

第四是「湯底」，第一次來點石頭鍋就對了，「店員會先爆香後加入高湯，喝湯完全不會口乾舌燥，之前有吃過某家火鍋吃完嘴超渴」；第五是「飲料」，冬瓜檸檬冰沙跟無糖黑豆茶，冰沙酸甜爽口，比起一般的可樂機「真的是神來一筆」；最後則是最吸引原PO的「醬料」，「愛到不行組合：和風醬+辣椒+大蒜+蔥+沙茶，和風醬是靈魂啊！鹹鹹甜甜的，大部分火鍋店都是日式醬油」，他也在文末表示「如果要說缺點的話，沒有冰淇淋、生意太好要排隊」。

貼文一出，老饕讚翻，「愛店+1，環境乾淨明亮吃起來也舒服」、「平價火鍋的霸主」、「石二鍋的靈魂是滷肉飯」、「石二鍋冬瓜檸檬冰沙很讚，每次去都必喝好幾杯！」、「石頭火鍋真的讚爆」、「石二鍋死忠粉！想不到晚餐吃什麼就會去」；但也有網友認為，「每次吃完都是滿身的火鍋味」、「牛肉才是王道」；還有人推薦其他美味的火鍋，「12mini、偈亭、輕井澤、讚不絕口、築間、那個鍋，以上火鍋愛店分享」、「築間！吃完真的超臭但還是很愛吃」、「推，享鍋，還有附店家自製布朗尼」。事實上，根據維基百科指出，石二鍋是台灣王品集團旗下的一家連鎖火鍋品牌，創立於2009年，截至2021年在台灣已有75家連鎖店面。（編輯：郭佩蓉）

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