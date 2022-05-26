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長輩偷吃瓜子不肯招！他只喊一句話　兇手驚訝刷整排認了

▲有網友指出，最近有長輩到家中作客卻偷吃瓜子，隨即用「一句話」讓兇手刷整排承認。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
▲有網友指出，最近有長輩到家中作客卻偷吃瓜子，隨即用「一句話」讓兇手刷整排承認。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-05-26 13:23:17

親朋好友到家中聚會時，不少人都會拿出零食飲料等來招待。但有網友指出，近日長輩來家中作客，卻把家中全新的瓜子吃到剩下三分之一，他隨即靠著「一句話」，就讓兇手們驚訝刷一整排承認。

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原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示近日有長輩到家中作客，但等到他們離開後，卻意外發現家中剛買的瓜子，竟被偷吃到只剩下三分之一了，讓原PO氣得在群組詢問兇手是誰，但沒有任何人願意承認。

▲網友指出，長輩到家中作客卻偷吃瓜子。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
▲網友指出，長輩到家中作客卻偷吃瓜子。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
事情發生後，媽媽還特別私訊他「沒關係啦！給他們吃又沒關係」，但他崩潰表示「不是吃不吃的問題！那是給老鼠吃的」，原PO也特地在群組表明「那是老鼠在吃的瓜子！」此話一句，隨即釣出長輩們刷一整排驚訝的表情符號，藉此承認偷吃，這也讓原PO無奈直呼「要吃為何都不仔細看，聽說吃起來沒味道，為何還能吃三分之二瓶，人吃了應該不會怎麼樣吧？」

▲原PO表示，長輩偷吃的瓜子其實是給寵物鼠食用的。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
▲原PO表示，長輩偷吃的瓜子其實是給寵物鼠食用的。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
貼文一出，至今已有超過1萬人按讚，網友們紛紛笑翻直呼「你應該不要問，就直接把罐子拍照po群，絕對嚇死他們」、「吃瓜群眾啊」、「好好笑，我笑不停」、「小倉鼠表示：竟然連我的瓜子都搶，太過份啦」、「長輩上一秒心想不就吃個瓜子嗎，下一秒：⋯⋯」、「再買個滾輪給長輩玩」。（編輯：陳雅雲）

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