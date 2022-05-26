長輩偷吃瓜子不肯招！他只喊一句話 兇手驚訝刷整排認了
親朋好友到家中聚會時，不少人都會拿出零食飲料等來招待。但有網友指出，近日長輩來家中作客，卻把家中全新的瓜子吃到剩下三分之一，他隨即靠著「一句話」，就讓兇手們驚訝刷一整排承認。
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示近日有長輩到家中作客，但等到他們離開後，卻意外發現家中剛買的瓜子，竟被偷吃到只剩下三分之一了，讓原PO氣得在群組詢問兇手是誰，但沒有任何人願意承認。
事情發生後，媽媽還特別私訊他「沒關係啦！給他們吃又沒關係」，但他崩潰表示「不是吃不吃的問題！那是給老鼠吃的」，原PO也特地在群組表明「那是老鼠在吃的瓜子！」此話一句，隨即釣出長輩們刷一整排驚訝的表情符號，藉此承認偷吃，這也讓原PO無奈直呼「要吃為何都不仔細看，聽說吃起來沒味道，為何還能吃三分之二瓶，人吃了應該不會怎麼樣吧？」
貼文一出，至今已有超過1萬人按讚，網友們紛紛笑翻直呼「你應該不要問，就直接把罐子拍照po群，絕對嚇死他們」、「吃瓜群眾啊」、「好好笑，我笑不停」、「小倉鼠表示：竟然連我的瓜子都搶，太過份啦」、「長輩上一秒心想不就吃個瓜子嗎，下一秒：⋯⋯」、「再買個滾輪給長輩玩」。（編輯：陳雅雲）