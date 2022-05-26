好市多「神級美食」等三年終於回歸！婆媽暴動：立刻衝去
美式賣場「好市多」除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，深受台人喜愛；對此，就有一名女網友最近到好市多採買時，意外發現當年紅翻天的神級美食「瑪德蓮」竟然回歸了，讓她超感動，貼文一出，眾人全暴動。
該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示各位觀眾，「瑪德蓮」回來了，「天啊真的感動到哭，三年前的訣別沒想到還能跟他重逢」。
貼文一出，眾人全暴動，「看到它回歸，我也是立馬去抱了一盒回家」、「世間所有的相遇，都是久別重逢」、「真的！一定要烤箱烤的表皮脆脆的…銷魂啊（表皮上打滾….）」、「讚啊！我等她等好久啊！」、「告訴我這不是夢」、「氣炸鍋再回烤一下超級好吃的」、「你眼中根本泛淚」、「覺得很好吃」、「氣炸真的很好吃～熱熱邊邊又脆脆～」、「Omg，我還不去買爆」、「這個超好吃，我在美國就吃過」、「天啊回來了，盼望已久」。
也有不少人敲碗想要好市多回歸的品項，「我最想要吉拿棒回歸」、「想念當年的肉桂捲」、「我懷念柑橘瑪德蓮」、「我還在等法式焦糖捲…」；但也有人表示，「這個真的太甜了」、「yt開箱，兩個人異口同聲『啊就雞蛋糕』」、「買過，甜」、「不要期待太高，覺得很普…甜，乾」、「不好吃」、「傳說中的雞蛋糕，哈」。（編輯：郭佩蓉）
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