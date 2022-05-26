想吃雞排！她雨天下單卻「填錯地址」 外送員反應被讚翻
外送平台興起，除了讓民眾不需自己出門就能吃到美味餐點外，也給予了不少人一個工作和賺外快的機會，且近日許多地區豪雨連發，外送需求更是大增，對此也有網友分享自身經驗，表示「第一次遇到這麼有耐心的外送員」，故事曝光後引發熱議。
原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文指出，最近訂外送雞排時，選購和下單等步驟都沒問題，但後來卻發現自己「傳錯地址」，雖然當下馬上傳訊息給外送員，但因爲訊號不好，訊息沒法送出，於是改用打電話的方式說道「不好意思我給錯地址了」，對方則回應「沒關係，因爲還有下個單要接，更改一下訂單」
原PO接著透露，當下訂單其實已經無法改變，但想不到外送員得知狀況後，暖心的表示可以傳簡訊留個訊息和電話，他能夠自己送過去，幾分鐘後外送員抵達，原PO也頻頻致歉並給予小費，男友也調侃「因為我是女生，好講話，要是是男生去拿，會被嫌棄或棄單吧？」
貼文一出，網友紛紛留言「好好講態度軟，基本不要太為難都會送」、「通常會幫送沒錯，但反應那麼暖心的很少見耶」、「客人的態度，決定外送員的服務」、「有小費就會比較消氣，我還遇過地址寫錯差了3、4公里，好心幫他送過去連個屁都沒有」、「我遇過一直催的，結果到目的地的時候，對方變成一直道歉」。（編輯：張志浩）