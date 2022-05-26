長髮妹露營「2條線遮點」！野外解放被看光 G級本尊起底
近日有張長髮妹露營只靠「2條線遮點」的辣照被瘋傳，畫面中該名長髮妹穿著清涼，雖依靠2條線遮點，但傲人的上圍仍包不住，讓老司機鼻血狂流直呼「色氣滿點！」對此，就有神人找到本尊身分，竟是IG擁有超過503萬粉絲追蹤的G級女星！
有網友日前於PTT表特板上以「太太，一起露營好嗎」為題發文，，興奮表示「我晚上不想回家了！」隨即曬出一組火辣野外美照，畫面中一名長髮妹穿著清涼，僅靠兩條線遮住車頭燈，豐滿上圍幾乎全被看光，而她還對著鏡頭擺出性感姿勢放電，讓不少人一看招架不住。
照片曬出後，也讓老司機忍受不了，紛紛暴動直呼「好性感」、「色氣滿點」、「早上看這個～活力整天...」、「那個身體真的太辣」、「身材超讚」。
事實上，該名長髮正妹本尊身分是知名日本寫真女星「森咲智美」，而這一組野外解放辣照，實際上是她去年4月所刊出的寫真照片。而森咲智美因擁有精緻完美的臉蛋，以及超不科學的G級傲人上圍，而獲封「國民情婦」的稱號。
據了解，森咲智美目前IG已有超過503萬粉絲追蹤，她除了會在社群平台上分享日常生活，還時常曬出許多清涼裸露的辣照，讓粉絲們大飽眼福。（編輯；陳雅雲）