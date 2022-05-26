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乾拌泡麵哪款最頂？眾喊「1絕版神品」太超值：還送湯塊

▲網友發起討論，哪款乾式泡麵才是最好吃的。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲網友發起討論，哪款乾式泡麵才是最好吃的。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-26 17:18:16

市面上的泡麵種類多元，有乾拌式的也有泡湯的，而若說到乾拌泡麵，多數人第一時間都會想到維力炸醬麵，但近日，有網友分享，已經消失多年的康師傅鐵板炒麵，才是當年乾式泡麵的王者，也勾起大批民眾的回憶。

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▲YouTube上仍可看到當時廣告的備份檔。（圖／擷取自《fishpu》YT）
▲YouTube上仍可看到當時廣告的備份檔。（圖／擷取自《fishpu》YT）
根據原PO於PTT分享，自己認為康師傅鐵板炒麵，是乾式泡麵的天花板，其他乾泡麵都沒有辦法贏過它，且裡面附上各種有料湯包，蔬菜湯塊、蛋花湯塊等，加入泡麵水後即可食用，根本是當年的神品，可惜後來已經退出台灣市場了。

貼文勾起眾人回憶，紛紛表示，「他的蛋花湯塊真的讚」、「我很久沒有看到類似等級的東西了」、「這款真的好吃，以前念書的時候神裝」、「超級懷念這款」、「以前真的覺得好吃，而且蛋花湯很特別」、「好吃，可惜沒了」。

根據《NOWnews今日新聞》過去報導，知名泡麵品牌「康師傅」，主打便宜又實惠的特點，曾在台灣有不錯的銷售成績以及知名度，不過卻在2014年無預警撤出台灣泡麵生產線，引發網友瘋猜原因，「假油事件後，康師傅就停賣了」、「味道不突出，沒特色」、「便宜、 CP 值做點心不錯，後面挺油的就膩了」。雖然無法確認實際退出市場的原因，不過許多回憶中的泡麵絕版後，也讓許多饕客感到不捨。（編輯：鍾怡婷）


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