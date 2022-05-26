Youtuber最佳典範選誰？父母最愛「這一位」：小孩也愛看
經營自媒體越來越盛行，有許多Youtuber、網紅嶄露頭角，卻也有許多負面新聞傳出，對此，就有網友好奇發起討論，有哪些經營自媒體的網路紅人，是優良典範值得學習，而有不少父母相當推薦「昆蟲擾西 吳沁婕」，認為她的頻道內容相當具有知識性，更會主動拿給自己的小朋友觀看。
根據原PO於《爆廢公社》發起討論，公眾人物是具有一定社會地位，或者是具有影響力與曝光的人士，而多數網紅、Youtuber擁有高知名度，也對社會有一定的影響，因此他好奇大家認為「有哪些網紅是良善的優良代表呢？」
對此，有不少父母推薦給自己小孩看「昆蟲擾西 吳沁婕」，大讚她製作的內容相當有教育意義，「擾西真的是棒的！一開始單純覺得有趣，到後面覺得她根本超勵志！又很溫暖」、「喜歡昆蟲擾西，都給小孩看他的影片」、「超喜歡擾西介紹昆蟲」、「兒子最近也迷擾西」、「我也是因為追著昆蟲擾西腳步，長了好多知識好多有趣物種」、「上週才去參加擾西的課程喔！臭小子開心的」。
除此之外，網友也推薦，「鱷鄰居&沙西米我覺得這個頻道也不錯」、「木曜四超玩頻道很棒啊！可以讓大家看到台灣很多職業的辛苦面」、「良善這個詞彙，我覺得「萍哥Pinger」可以」、「好味小姐不錯阿」、「許柏&簡芝-倉鼠人，也介紹很多動物，整個頻道超正面」、「許伯簡芝」。（編輯：鍾怡婷）