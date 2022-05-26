加薪潮來了？主計總處：Q1有23.3%企業為員工調薪
行政院主計總處今（26）日公布110年調升經常性薪資的廠商占比達30.3%，較109年增加2.7個百分點；而今（111）年截至3月底止，也有23.3%廠商已為員工調薪。進一步觀察各行各業調薪的廠商比率，以金融及保險業調薪廠商比率達76.9%最高，製造業則以41.7%居次。
主計總處稍早公布110年以及111年第一季經常性薪資調升情形，110年調升經常性薪資的廠商占比達30.3%，調薪員工人數占 37.0%，若加計年資晉級加薪的情形，調薪廠商占 35.7%。 而今（111）年截至 3 月底，已調升或預計調升經常性薪資（不含年資晉級加薪） 的廠商占 33.6%，尚未決定者占 35.7%，不調整的廠商占 30.7%，員工人數規模 100 人以上廠商，已調升或預計調薪的比率逾 6 成 7。
主計總處說明，去年全球經濟穩定成長，帶動數位產品及終端需求持續增溫，全年工業及服務業調升經常性薪資的廠商占比較109年增加2.7個百分點，平均每人調薪幅度以未滿3%占11.7%最多。
若按部門別觀察，統計顯示，110年工業部門調升經常性薪資的廠商占比為34.7%，高於服務業部門的28.7%，若加計年資晉級加薪情形後，工業部門為38.6%，高於服務業部門的34.7%。
以各行業調薪的廠商比率來看，以金融及保險業76.9%最高，製造業41.7%居次。以調薪人數比率觀察，仍是金融及保險業59.0%最高，製造業51.2%居次，而藝術娛樂及休閒服務業則不到2成。
調查發現，110年工業及服務業廠商調升經常性薪資優先考慮因素，以「員工個人表現」占50.2%最多，其次是「營利狀況較佳」占36.0%，配合「基本工資調整」者占34.5%位居第三。
值得一提的是，與109年比較，以「物價變動情形」為優先考慮因素者，增加11.5個百分點，「參考同業薪資水準或調薪情形」者，增加4.7個百分點。