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狗狗10個意外Point！飼主「秒抓萌寵對比」：原來是真的

▲毛起來 MAOUP粉專中分享，狗狗讓人意外的10個point。（示意圖／取自unsplash）
▲毛起來 MAOUP粉專中分享，狗狗讓人意外的10個point。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-26 21:56:05

相信不少人都曾聽過「狗狗是人類最好的伴侶」，但實際上牠們有一些小秘密，可是相當多主人不知道的唷！根據寵物用品「毛起來 MAOUP」在粉專中分享，狗狗可能讓你很意外的point，讓許多飼主立刻跑去偷看自己的寶貝，並且在留言區中分享觀察結果。

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▲一起來看看，你家狗狗被說中了哪幾項吧！（示意圖／取自unsplash）
▲一起來看看，你家狗狗被說中了哪幾項吧！（示意圖／取自unsplash）
關於狗狗可能讓你很意外的point：

1. 狗狗嗅覺超敏銳，但熟睡時卻聞不到任何味道​

2. 認不出鏡子裡的自己​

3. 狗狗的尿漬像FB動態，一聞就可以獲得很多訊息​

4. 狗狗的鼻紋就像人類的指紋，是獨一無二的存在​

5. 狗狗也有單雙眼皮之分喔！​

6. 狗狗肉墊的顏色會隨著年齡變化​

7. 狗狗的腳掌不會凍傷​

8. 世界上最高的狗，站起來超過2公尺（比你高）​

9. 狗狗其實不是色盲，他們能分辨黃色跟藍色​

10. 10隻狗狗，有10隻都愛吃醋

許多飼主也逗趣分享，「我們家是雙眼皮又自帶瞳孔放大片的小萌妹」、「雙眼皮，愛黏人」、「10隻狗狗，有10隻都愛吃醋」、「真的很愛吃醋」、「真的認不出鏡子裡的自己」、「所以散步狂聞人家的尿味就是在滑FB的意思嗎？哈哈哈哈哈好可愛喔」、「單眼皮但是有眼線的大眼睛，常常跟貓咪爭寵然後被賞貓拳」、「所以要在她熟睡的時候吃鹹酥雞」。

但也有許多飼主逗趣表示，「我家的根本不吃醋啊，我抱別人家的狗他都超無感⋯主人覺得好切心，享受不到狗狗為了我吃醋的小小快樂」、「我們家是雙眼皮，可是每次幫他蒸雞肉，一開電鍋都秒醒欸！真的聞不到嗎」、「我家的狗完全不吃醋，反而主人還比較會吃醋」。（編輯：鍾怡婷）

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