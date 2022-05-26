狗狗10個意外Point！飼主「秒抓萌寵對比」：原來是真的

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1. 狗狗嗅覺超敏銳，但熟睡時卻聞不到任何味道
2. 認不出鏡子裡的自己
3. 狗狗的尿漬像FB動態，一聞就可以獲得很多訊息
4. 狗狗的鼻紋就像人類的指紋，是獨一無二的存在
5. 狗狗也有單雙眼皮之分喔！
6. 狗狗肉墊的顏色會隨著年齡變化
7. 狗狗的腳掌不會凍傷
8. 世界上最高的狗，站起來超過2公尺（比你高）
9. 狗狗其實不是色盲，他們能分辨黃色跟藍色
10. 10隻狗狗，有10隻都愛吃醋
許多飼主也逗趣分享，「我們家是雙眼皮又自帶瞳孔放大片的小萌妹」、「雙眼皮，愛黏人」、「10隻狗狗，有10隻都愛吃醋」、「真的很愛吃醋」、「真的認不出鏡子裡的自己」、「所以散步狂聞人家的尿味就是在滑FB的意思嗎？哈哈哈哈哈好可愛喔」、「單眼皮但是有眼線的大眼睛，常常跟貓咪爭寵然後被賞貓拳」、「所以要在她熟睡的時候吃鹹酥雞」。
但也有許多飼主逗趣表示，「我家的根本不吃醋啊，我抱別人家的狗他都超無感⋯主人覺得好切心，享受不到狗狗為了我吃醋的小小快樂」、「我們家是雙眼皮，可是每次幫他蒸雞肉，一開電鍋都秒醒欸！真的聞不到嗎」、「我家的狗完全不吃醋，反而主人還比較會吃醋」。（編輯：鍾怡婷）