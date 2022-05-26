小心衝動購物！「4星座」喜愛花錢紓壓　這位要注意詐騙

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雙魚座的人壓力大就會想吃東西，藉由吃來宣洩壓力，買許多高額的美食安慰自己，因此心情越差雙魚座越胖，尤其和主管開會討論企劃不順時，會找人吃吃喝喝或犒賞自己吃一頓好的大餐，享受完美食後，整個心情就會比較放輕鬆。
Top3：射手座
射手座喜歡交朋友，當心情煩悶時或壓力不斷上升時，會想約朋友一起逛街或請朋友吃飯大聊心事，有時射手座也會藉由送朋友禮物，看到朋友很開心，自己也跟著很開心，也會和朋友出去旅遊來放鬆壓力，一不小心就會花費很多錢，旅遊完後就會告訴自己怎麼突然帳單變多，又花錢了，下次不要再這樣了，豈料到了下一次還是不斷花錢。
Top2：獅子座
獅子座的朋友當心情不爽時，花錢會非常大方不客氣，只要身邊有張卡，就會想刷一下信用卡，尤其看到一些時尚用品時更是花的更凶，當看到網路推薦一些奢華又不貴的商品時，獅子座倘若情緒正不好時，會腦袋失控理智線欠佳不小心就刷卡分期了，有些獅子座壓力上來，會藉由花錢來學習心靈課程或到宗教廟宇花錢來安撫自己的心靈，容易被詐騙。
Top1：魔羯座
魔羯座的朋友心情不好的時候會想到家人與愛人，當情緒壓力上來時會花比較多錢來宴請家人，或者替家人添購買東西，或帶情人、家人到處玩，在旅途過程雖然心事重重，但最後也都能化解壓力，並且會不斷告訴自己，就算發生任何事與家人、愛人在一起就能平安喜樂，花再多錢在家人愛人身上是值得的。（編輯：鍾怡婷）
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