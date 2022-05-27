6300元剪髮終局！網點「1關鍵」撐起新造型 紀卜心認了
YouTuber反骨男孩旗下雙胞胎新人「軒姐宸妹」，日前上Joeman系列單元「Joe是要對決」擔任「平價剪髮vs奢華剪髮」對決的來賓，妹妹艾宸因不滿意奢華剪髮成果落淚，掀起不小討論。而在節目中，設計師Andy老師當時也允諾來賓紀卜心「妳來我下次免費幫妳剪一次！」日前《NOWnews》也獨家接獲Andy老師通知將履行承諾，到現場感受高級髮廊的手藝以及技巧，搶先曝光卜心改造後的模樣，在網路上掀起廣大迴響。對此，紀卜心也在IG上釋出造型成果，讓不少網友紛紛點出撐起該造型的「1關鍵」。
事實上，這次紀卜心的改造工程非常龐大，不僅變換造型，首度嘗試了「公主切」的髮型，也嘗試了許久未染的「淺色系頭髮」，Andy老師向記者分享這次的改造心得，她表示，卜心自己也有把想法告訴我們，她想要嘗試現在大家都非常流行的「公主切」，給我看她想呈現的樣子，我也針對她頭髮的長度去做出設計，讓她剪完頭髮之後有一個完美的對比、一個全新的感覺。
而在新造型曝光之後，立刻在Dcard、PTT以及臉書上掀起廣大討論，不少網友看了直呼「真的是有夠漂亮....」、「卜心的臉真的好配這個髮型」、「那個髮色真的超級美欸」、「我個人覺得非常好看，但衣服可能要再挑別件更能撐起這個髮型」、「本身就很好看，但這種有個性的公主切髮型，穿著上比較不能走可愛風」、「期待卜心日常穿搭，感覺會更好看！」
紀卜心26日晚間也發出多張成果照提到「真的很久沒有染淺了，公主切也是我想嘗試很久卻沒真的剪過的，老師真的有履行他的承諾！免費幫我剪頭髮還送染護，因為剛好我髮片長了要調整，加上收到老師的訊息，就想說趁著夏天也快到了，來變化一下整體感覺」對於這次造型，卜心也說「美醜本來就是很主觀的事情，自己喜歡是最重要的，勇於嘗試會發現更多不同可能的自己，但必須說這個髮型搭配整體穿搭更能撐起來，我要開始去購入新衣了」。
而貼文一出，不少網友紛紛湧入回應「真的是太美啦！你這套又更適合這髮型了」、「勇於嘗試，就會發現自己不同的美！平凡的日子裡給自己一些驚喜」、「不行啦！真的太好看....又愛上卜心一次了」、「真的好看到不知道說什麼欸！」、「認同卜心！這個穿搭一定要再搭過，但妳怎麼樣都好美」；而Andy老師也親自回應「因為妳工作的關係，我覺得妳的臉型，還有很大空間可以變化的，可以可愛，也可以個性時尚的，而且跟妳合作過程是開心的哦！」整篇文章讚數逼近5萬人，人氣相當高。（編輯：張嘉哲）