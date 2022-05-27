家寧遭「卡車追撞」衝宮廟收驚！太子爺喊這句她立刻回家
YouTuber「眾量級CROWD」是由一對情侶檔Andy與家寧共同經營，近日兩人挑戰分開環島，Andy環東台灣、家寧則環南台灣，預計兩人同時出發，最後相約在墾丁相聚。不料，旅行第一天家寧就發生車禍，所幸送醫檢查後並無大礙，但被嚇到魂不守舍的家寧，被朋友帶去給太子爺收驚時，結果被告知「今年都不能一個人旅遊」，警告她要立刻結束旅程回家。
回顧當時情況，家寧原本想要駕車旅行，最後打消念頭，改搭計程車前往旅遊第一站，沒想到車子就意外遭卡車追撞，當下男友Andy有驅車回頭陪她到醫院檢查、做筆錄，確定身體無大礙才繼續分開旅行，但旅途中，家寧朋友見她狀況不佳，特地帶她到太子爺宮收驚，沒想到直接被警告「今年都不能一個人旅遊」，對方說她被嚇到魂不在，家寧也致電給Andy承認，其實出車禍後一直都處於心不在焉的狀態。
家寧也試圖詢問「是否有其他方式可以繼續這個旅遊環島計畫」，但當下都被太子爺直接回絕，要求她「立刻回家」，讓她在現場忍不住回想起車禍瞬間崩潰落淚，考量整趟路程如果沒有辦法專心體驗，那麼也失去了計劃的意義，於是先行告知Andy要立刻返程。
而Andy情緒也受到影響，他表示一開始接到消息時，心裡有兩個聲音「一個想要她能繼續履行」但另一個聲音則是「一切以安全為重」，Andy說，來日方長還有機會，雖然現在很想要回去台北抱抱家寧，但還是決定連女友的份，一起完成這個計畫，抵達目標「台灣最南端」後，Andy就一路趕車回到台北與家寧團聚，家寧見到Andy對自己真情流露也感動到不行，兩人感情也更加濃厚，加深體悟到「美好的事情要有人一起分享」，約好下次旅行一定要「一起出發」。（編輯：張嘉哲）